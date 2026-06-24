Dettol se disculpa después de que el anuncio de hombres tóxicos desencadena críticas en China

La marca de higiene británica Dettol se disculpó después de que un anuncio lanzado en China, que según dijo pretendía criticar a los “hombres tóxicos”, fue ampliamente condenado en las redes sociales por ofender a las mujeres.

El anuncio de cinco minutos de un desinfectante multiusos, lanzado en varias plataformas en línea a finales de mayo, presenta a un hombre comparando a su novia con su antigua pareja. Al enterarse de que su ex novia había vivido previamente con otra persona, el hombre compara su relación con un “servicio de segunda mano”. Luego les dice a sus amigos que tiene la intención de encontrar a una mujer “limpia e intocada” para ser su primera pareja sexual.

“Quizás yo no sea virgen, pero mi futura esposa tiene que serlo”, dice, agregando: “Afortunadamente la conocí ahora, está limpia y no ha sido contaminada por otros hombres”.

El microdrama termina con su nueva novia enterándose de sus declaraciones, llamando a su misoginia y terminando la relación. Mientras lanza sus calcetines a la lavadora, una voz en off dice: “Un hombre tóxico es como estos gérmenes – necesitas Dettol para eliminarlos por completo y sentirte tranquilo”.

Dettol retiró el anuncio el domingo después de la amplia crítica de los usuarios de las redes sociales chinas, muchos de los cuales pedían un boicot a la marca, propiedad de la multinacional británica Reckitt.

En una publicación disculpándose por el anuncio, Dettol dijo que la promoción pretendía “desafiar las actitudes desiguales de género y promover visiones saludables y seguras sobre relaciones y estilos de vida”, pero que los clips editados que circulaban en línea habían distorsionado el mensaje original.

Dettol dijo que la promoción había sido producida por una agencia externa, pero que asumía “responsabilidad por cualquier negligencia en la creación y revisión del contenido del anuncio”. Añadió: “Somos plenamente conscientes de que la verdadera protección también radica en salvaguardar la dignidad de cada individuo y su derecho a ser tratado de manera equitativa”.

El tema tenía más de 80 millones de visitas en la plataforma de medios sociales china Weibo hasta el martes. “Nunca volveré a usar Dettol”, escribió un usuario en el sitio.