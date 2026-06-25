Las ganancias de Darden Restaurants superan las estimaciones pero el crecimiento de Olive Garden se debilita.

Las ganancias de Darden Restaurants superan las estimaciones pero el crecimiento de...

Un restaurante de Olive Garden en Milpitas, California, EE. UU., el martes 16 de diciembre de 2025. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Darden Restaurants informó el jueves resultados mixtos del trimestre a medida que el crecimiento de las ventas en tiendas del grupo de restaurantes de lujo de la compañía y de Olive Garden se quedaron por debajo de las expectativas.

La empresa también predijo que sus ganancias y ingresos para su año fiscal 2027 estarían en el extremo inferior de las proyecciones de Wall Street.

Las acciones de la compañía cayeron más del 1% en la negociación de la mañana.

Esto es lo que informó la compañía para su cuarto trimestre fiscal finalizado el 31 de mayo en comparación con lo que esperaba Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Beneficio por acción: ajustado a $3.66 frente a lo esperado de $3.63 – Ingresos: $3.72 mil millones frente a los $3.73 mil millones esperados

Darden reportó una ganancia neta de $404.9 millones, o $3.51 por acción, frente a los $303.8 millones, o $2.58 por acción, del año anterior.

Excluyendo los costos de cierres de restaurantes y otros elementos, la empresa ganó $3.66 por acción.

Las ventas netas aumentaron un 13.7% a $3.72 mil millones, impulsadas por la inclusión de una semana adicional durante el año fiscal.

En todos los restaurantes de Darden, las ventas en tiendas comparables aumentaron un 4.6%, superando las expectativas de crecimiento del 4.1% basadas en estimaciones de StreetAccount.

“El gasto del consumidor sigue siendo bastante resistente en general”, dijo el CEO de Darden, Rick Cardenas, en la llamada de ganancias de la compañía. “El ánimo de los consumidores sigue siendo un poco cauteloso, pero como hemos dicho un par de veces antes, el sentimiento más débil de los consumidores no necesariamente se ha traducido en un gasto reducido”.

Añadió que algunas de las marcas de comida informal de Darden vieron un aumento en las visitas de todos los grupos de ingresos, quizás impulsadas por reembolsos fiscales. Sin embargo, el tráfico de consumidores menores de 35 años se debilitó ligeramente.

LongHorn Steakhouse lideró la cartera con un crecimiento de ventas en tiendas comparables del 9.5%, superando las proyecciones de StreetAccount del 7.1%. La cadena ha superado a Olive Garden para convertirse en el mejor intérprete de Darden, aunque aún representa menos de las ventas totales de la empresa.

El cuarto trimestre marcó el regreso anual de las chuletas de cordero de LongHorn. Los ejecutivos de Darden dijeron que la cadena compró más cordero que el año anterior, pero se agotó en la mitad del tiempo.

Por su parte, Olive Garden vio un crecimiento de las ventas en tiendas comparables del 2.4% en el trimestre, por debajo de las expectativas de un crecimiento del 3.2%.

El segmento de restaurantes de lujo de Darden reportó un crecimiento de las ventas en tiendas comparables del 1.9%, por debajo de las estimaciones de StreetAccount del 3.1%. La división incluye The Capital Grille y Ruth’s Chris.

El segmento de “otro negocio” de la compañía registró un aumento de las ventas en tiendas comparables del 4.6%, superior al 3% proyectado por los analistas. La división incluye un puñado de pequeñas cadenas de restaurantes, como Yard House y Chuy’s.

Mirando hacia el próximo año fiscal, Darden proyecta ventas totales de $13.60 mil millones a $13.75 mil millones y ganancias netas por acción de operaciones continuas en un rango de $11.10 a $11.35. Wall Street espera que la empresa informe de ingresos fiscales 2027 de $13.72 mil millones y ganancias por acción de $11.40.

“No esperamos ningún cambio sustancial en el rendimiento de la industria”, dijo el director financiero de Darden, Raj Vennam, en la llamada.

Darden también pronostica que informará un crecimiento de las ventas en tiendas comparables del 2.5% al 3.5% para el año fiscal 2027 y abrir entre 75 y 80 nuevas ubicaciones. Además, 11 de sus restaurantes Bahama Breeze se convertirán en ubicaciones para sus otras marcas; Darden anunció en febrero que estaba cerrando la luchadora cadena de inspiración caribeña.