La estrella de Obsession Star Inde Navarrette ayuda a Sombr a combatir la inseguridad en el romántico video musical My Body Isnt Ready.

El video musical de Sombr para “My Body Isn’t Ready” combina las canciones “Obsession” y “Off Campus”, protagonizado por Inde Navarrette y Josh Heuston.

La canción, una de las más vulnerables del joven roquero hasta la fecha, muestra a Sombr superado por inseguridades. En el video, se encuentra con una chica bonita en una fiesta (Navarrette) antes de ser expulsado por un grupo de matones (incluido Heuston y un mago de trucos con cartas).

El cantante y compositor de 20 años pasa el resto del video tratando de esconderse. Incluso se cubre de papel maché y es transportado como un maniquí antes de que Navarrette lo vea tal como es y lo ayude a salir de su caparazón, tanto literal como figurativamente.

Nacido Shane Michael Boose, Sombr se destacó en 2024 con la romántica balada de desamor “Back to Friends”. Su álbum debut “I Barely Know Her” lo convirtió en una sensación pop, y este año tocó en Coachella y el Salón de la Fama de los Compositores, además de anunciar una gira de cinco meses por América del Norte.

El jueves por la noche, Sombr aparecerá en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” como invitado musical y de entrevista. También se está preparando para anunciar un concierto sorpresa gratuito en Nueva York el viernes. Aún quedan por conocerse detalles sobre el espectáculo, como dónde tendrá lugar o cómo confirmar la asistencia.

Mira el video de “My Body Isn’t Ready” de Sombr a continuación.