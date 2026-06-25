El gasto de lujo impulsado ahora por experiencias e heredurismo

La inversión en productos de lujo se espera que se recupere este año, impulsada principalmente por experiencias en lugar de bienes de lujo, según un nuevo estudio. Después de dos años de caídas, se espera que las ventas de bienes de lujo crezcan entre un 1% y un 4% en 2026, según un informe de Bain & Co. y Altagamma. Se proyecta que las ventas de bienes de lujo personales alcancen entre 365 mil millones de euros y 373 mil millones de euros (413.600 millones de dólares y 422.700 millones de dólares estadounidenses) este año. Las tensiones en Medio Oriente continúan afectando las ventas. Dubái, Emiratos Árabes Unidos, era uno de los mercados de lujo de más rápido crecimiento en el mundo antes de la guerra en Irán, pero depende en gran medida del turismo y aún no muestra signos de recuperación. El informe señaló que si Oriente Medio se estabiliza y la demanda en China se fortalece, las ventas de bienes de lujo podrían aumentar este año. Estados Unidos es ahora el país líder en crecimiento de bienes de lujo por primera vez desde 2021, según el informe. Se dijo que el crecimiento en Estados Unidos está siendo impulsado en gran parte por consumidores aspiracionales. Al mismo tiempo, las prioridades y el gasto de los consumidores adinerados de todo el mundo están cambiando. El informe señaló que los viajes, eventos y experiencias gastronómicas son más importantes que comprar bienes de lujo para mostrar estatus. Mientras se espera que las ventas de bienes de lujo crezcan entre un 1% y un 4%, las experiencias están en camino de crecer entre un 3% y un 7% este año, según el informe. Las reservas en restaurantes, ocio y entretenimiento han aumentado alrededor del 30% este año.

[“What we’re seeing across experiential luxury this year is resilience concentrated in the categories that offer something money can’t easily replicate: time, access and meaning,” said Claudia D’Arpizio, a senior partner at Bain & Co. “Luxury is increasingly about how people live rather than what they own.”]

Las visitas a destinos no tradicionales y menos concurridos están creciendo. El “viaje inmersivo”, o experiencias de viaje personalizadas y lentas basadas en descubrimientos y tradiciones, también están ganando popularidad. Los viajes a lugares no tradicionales han aumentado un 20%, según el informe. El informe también menciona el auge del “inheritourism”, en el que las familias adineradas viajan juntas y la Generación Z adopta los gustos y preferencias de viaje de sus padres. En particular, los cruceros están atrayendo a muchos compradores por primera vez junto con clientes habituales. La gastronomía y la comida gourmet son impulsadas por una mentalidad de “menos pero mejor”, y las bellas artes están volviendo a crecer. [“Los consumidores no están simplemente gastando más; están gastando de manera diferente, en busca de momentos que se sientan personales y auténticos,” dijo D’Arpizio.]

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