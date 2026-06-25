Schick pone fin a su carrera en la República Checa tras la eliminación en la Copa del Mundo

Schick pone fin a su carrera en la República Checa tras la...

El delantero Patrik Schick ha anunciado su retiro del fútbol internacional, luego de la eliminación de Chequia en la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Miroslav Koubek quedó eliminado del torneo tras su derrota por 3-0 ante los anfitriones México, lo que los dejó en el último lugar del Grupo A con solo un punto en tres partidos.

Schick fue el máximo goleador en la Euro 2020 con cinco goles, empatando con Cristiano Ronaldo, incluido un impresionante gol desde el medio campo contra Escocia, mientras Chequia llegaba a cuartos de final.

Sin embargo, el delantero del Bayer Leverkusen no pudo repetir esos éxitos en Norteamérica, registrando apenas un disparo a portería en tres apariciones, la última de las cuales fue como suplente contra México.

“Deja atrás goles inolvidables y momentos que los fans checos recordarán por mucho tiempo”, dice un comunicado en la cuenta oficial de Chequia.

Schick pone fin a su carrera internacional habiendo marcado 26 goles en 56 partidos desde su debut contra Malta en mayo de 2016.

Esto coloca al jugador de 32 años en el cuarto lugar en la lista de máximos goleadores de Chequia de todos los tiempos, detrás de Jan Koller (55), Milan Baros (41) y Vladimir Smicer (27).