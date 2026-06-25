El bote de Powerball alcanza los 348 millones de dólares: esto es lo que el ganador podría llevar a casa

El bote de Powerball alcanza los 348 millones de dólares: esto es...

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El premio mayor de Powerball aumentó a $348 millones, el tercer premio de lotería más grande de 2026 hasta ahora, después de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados el miércoles por la noche, aunque un ganador se llevaría un pago mucho más pequeño después de impuestos y deducciones.

Los boletos de lotería de Powerball se muestran para que los clientes los llenen en una tienda de conveniencia. Derechos de autor 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados.

Hechos Clave

Los seis números sorteados el miércoles por la noche fueron 3, 14, 16, 21, 38 y Powerball Rojo 14.

Si surge un ganador en el próximo sorteo, pueden elegir entre recibir el premio de $348 millones, dividido en 30 cuotas anuales, o un pago único en efectivo de $157.5 millones, la opción preferida para la mayoría de los ganadores.

Si se elige la opción de pago único, las ganancias primero se reducirán a alrededor de $119.7 millones después de aplicar una retención federal obligatoria del 24%.

Es probable que el ganador enfrente una tasa marginal federal de hasta el 37%, dependiendo de sus ingresos imponibles, lo que reduciría aún más las ganancias a alrededor de $99 millones.

Si se elige la ruta de las cuotas, los pagos anuales del ganador de alrededor de $11.6 millones se reducirán a $7.3 millones después de aplicar la tasa marginal federal del 37%.

Es posible que el ganador enfrente impuestos adicionales basados en el lugar donde viven, ya que algunos estados, como Nueva York, gravan las ganancias de la lotería al 10.9%, mientras que otros, como Texas, Florida y California, no lo hacen.

Lo Que Hay Que Observar

El próximo sorteo del premio mayor de Powerball está programado para el sábado por la noche. Un día antes, la lotería Mega Millions llevará a cabo un sorteo por un premio mayor de $489 millones.

Dato Sorprendente

Un comprador de boletos de Powerball necesitará superar unas probabilidades abismales de 1 entre 292.2 millones para ganar el premio mayor. Esto es peor que las probabilidades ya astronómicas del premio mayor de Mega Millions de 1 entre 290.4 millones.

Hechos Clave

En marzo, un boleto de Mega Millions vendido en Illinois ganó un $533 millones de premio mayor , que sigue siendo el premio de lotería más grande del año hasta ahora. El premio mayor en curso de Mega Millions es de $489 millones, mientras que el premio mayor de Powerball más grande del año hasta ahora es un premio de $250.8 millones reclamado por un jugador de la lotería de Arkansas.

lectura adicional

El premio mayor de Mega Millions se acerca a los $500 millones. Esto es lo que el ganador podría llevarse después de impuestos (Forbes)