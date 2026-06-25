Los Cachorros adquieren al LZ David Peterson de los Mets como jugador de ligas menores

Los Cachorros de Chicago, desesperados por reforzar una rotación titular devastada por las lesiones, adquirieron al lanzador zurdo de los Mets de Nueva York, David Peterson, a cambio del jugador de cuadro de ligas menores Cole Mathis, anunciaron los equipos el jueves.

Los derechos Edward Cabrera (bíceps femoral) y Ben Brown (cuello) se convirtieron en los últimos titulares de los Cachorros en ir a la lista de lesionados el miércoles, uniéndose a Justin Steele (codo), Cade Horton (codo), Jameson Taillon (bíceps femoral) y Matthew Boyd (rodilla). De los titulares proyectados de los Cachorros para abrir la temporada, sólo el zurdo Shota Imanaga está en el roster activo, aunque está previsto que Boyd regrese de la lista de lesionados para iniciar el último partido de la serie del jueves contra los Mets.

En Peterson, los Cachorros reciben a un veterano que pasó del Juego de Estrellas a uno de los peores abridores en las mayores desde la segunda mitad de la temporada 2025. Peterson, un especialista en rodados, tuvo efectividad de 2.83 el 6 de agosto en 21 aperturas. Desde entonces, tiene efectividad de 6.98 en 17 aperturas y ocho apariciones como relevista.

Selecciones del editor 2 Relacionado

Peterson, el jugador con más tiempo en el cargo de los Mets, hizo su último lanzamiento para la franquicia el domingo, cuando permitió cinco carreras (cuatro limpias) en cuatro entradas en una derrota por 6-2 ante los Filis de Filadelfia. Había sido la primera apertura de la selección de primera ronda de 2017 en casi un mes; Los Mets habían usado un abridor para Peterson en sus cuatro salidas anteriores y probablemente usarían uno para él nuevamente el viernes contra los Filis.

Su precipitado declive exacerbó los problemas de rotación de los Mets. Lo que se había considerado una fortaleza al inicio de la temporada se ha convertido en una calamidad con una efectividad inicial del equipo de 4.97 que lo ubica en el puesto 28 en las mayores. El problema se intensificó en junio con una efectividad de 6.78 que lo ubica en el último lugar, alimentando la decepcionante caída de los Mets a 12 juegos por debajo de .500, el máximo de la temporada, después de permitir 50 carreras en los últimos cinco juegos, todas derrotas.

Los abridores de Chicago no han sido mucho mejores esta temporada con una efectividad de 4.64 que la ubica en el puesto 25 en las mayores. Pero los Cachorros, a diferencia de los Mets, están en la contienda por los playoffs, ocupando el tercer lugar como comodín de la Liga Nacional, y buscarán en Peterson, de 30 años, para ayudar a navegar estas aguas turbulentas después de que Cabrera fuera sacado del campo el martes con una distensión en el tendón de la corva y Brown fuera marginado después de intentar lanzar debido a un dolor de cuello desde el 13 de junio.

Peterson probablemente se unirá a la rotación este fin de semana contra los Cerveceros de Milwaukee, que están en primer lugar y tienen una ventaja de siete juegos sobre los Cachorros y los Cardenales de San Luis en la División Central de la Liga Nacional.

Los Cachorros seleccionaron a Mathis, de 22 años, en la segunda ronda del draft de 2024. Bateó .272 con 10 jonrones y un OPS de .981 en 39 juegos entre las filiales Low-A y High-A de los Cachorros esta temporada.