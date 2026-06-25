Irán acusa a la OTAN de complicidad en la guerra de Estados Unidos: ¿Qué papel jugaron las naciones de la UE?

Irán acusa a la OTAN de complicidad en la guerra de Estados...

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump ha sido crítico con sus aliados europeos por no apoyar la campaña militar contra Teherán.

El miércoles, el presidente estadounidense expresó su descontento con los miembros de la alianza transatlántica durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

“Estaba decepcionado con Italia. Estaba decepcionado con el Reino Unido, Alemania y Francia. Estábamos decepcionados con la mayoría de ellos. España es un espectáculo horroroso”, dijo Trump.

Rutte de la OTAN, quien está visitando los Estados Unidos en un intento por aliviar las tensiones transatlánticas, defendió a Europa. Destacó la participación de Europa en la guerra contra Irán en entrevistas con los medios de comunicación en un intento por apaciguar a la administración Trump.

“Aliado tras aliado”, dijo, pusieron sus bases a disposición del ejército estadounidense durante la guerra contra Irán. Los comentarios de Rutte revelaron que, aparte de “casos aislados”, los aliados europeos, de hecho, habían ayudado a los Estados Unidos con la logística durante la guerra.

Pero el principal diplomático de Trump, Marco Rubio, repitió el jueves las afirmaciones de Estados Unidos de que la ayuda europea fue insuficiente durante el conflicto. “Europa al no permitir el uso de bases militares socava la alianza entre el continente y Estados Unidos”, dijo en la capital de Baréin, Manama.

Entonces, ¿por qué ha estado molesto Trump con los aliados europeos y cuál ha sido el nivel de participación de las naciones de la UE en la guerra? ¿Cómo participaron las naciones de la UE?

Rutte se refirió a la asistencia de Italia y Rumanía al ejército estadounidense, por ejemplo, durante el conflicto, señalando el papel que jugaron las bases europeas en la guerra.

“Cuando miras los números, de 4 a 5,000 aviones estadounidenses despegaron de bases en Europa en las seis semanas que duró esta guerra,” dijo Rutte a Fox News en una entrevista.

“Estoy de acuerdo en que hay razones para estar decepcionado, absolutamente”, dijo Rutte. “Pero mi argumento es este: estos son casos aislados.”

“Hay algo más que decir sobre esto. País tras país, aliado tras aliado, han puesto sus bases a disposición de la Furia Épica”, dijo Rutte, refiriéndose al nombre dado por Estados Unidos a la operación militar contra Irán.

Rutte señaló que 500 aviones estadounidenses volaron desde bases en Italia durante la llamada Operación Furia Épica, mientras que Rumanía tuvo que reducir los vuelos comerciales para permitir que las fuerzas estadounidenses almacenaran petroleros en el aeropuerto de la ciudad.

El jefe de la OTAN agregó que los aliados europeos continúan asistiendo a Estados Unidos en la defensa del Estrecho de Hormuz. “Ahora ves a masivos aliados europeos posicionando sus activos cerca del estrecho para poder ayudar, por ejemplo, cuando se trata de desminar”, dijo Rutte.

Rutte ha sido un partidario conocido de Trump y le acreditó al presidente de Estados Unidos por obligar a los países de la OTAN a aumentar sus gastos de defensa. “Cuando miras los números de las inversiones que los países de la OTAN están haciendo ahora en su propia defensa, es impresionante”, dijo.

“Él realmente está animando a todos a hacerlo y los resultados están ahí”, agregó Rutte. “Todo esto es liderazgo necesario para asegurarnos de que estemos seguros como una alianza para los Estados Unidos, la alianza en su conjunto.”

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se negó a unirse a la guerra pero permitió el uso de su base en Diego García estrictamente para maniobras defensivas. España, que condenó la guerra, y Francia se negaron a permitir el uso de sus bases aéreas para fines militares.

¿Por qué las naciones de la UE evitaron la participación activa en la guerra?

Las naciones europeas respaldaron en gran medida la campaña militar de Trump contra Irán pero se negaron a participar activamente en el conflicto, diciendo que “esta no es la guerra de Europa”.

Las capitales europeas también han sido reticentes debido a la falta de base legal para la guerra, que se lanzó en terrenos cuestionables y sin consulta con Bruselas. Trump e Israel justificaron su guerra, diciendo que Irán estaba al borde de fabricar armas nucleares. Pero esto fue rechazado por la propia agencia de inteligencia de Estados Unidos.

Las naciones europeas también estaban preocupadas por las violaciones de las leyes que rigen la guerra, ya que los civiles e instituciones como escuelas y hospitales fueron atacados repetidamente.

Los europeos occidentales respaldaron el diálogo para poner fin a la guerra y condenaron a Teherán por sus ataques a las naciones del Golfo. Solo unos pocos países, como España, condenaron la guerra de Trump y pidieron un alto el fuego inmediato y el respeto al derecho internacional por parte de todas las partes. Madrid también se había opuesto a la guerra de Israel en Gaza, calificándola de genocidio.

¿Cómo ha reaccionado Irán?

Irán aprovechó la declaración de Rutte, denunciando la “complicidad activa” de la OTAN en la guerra de Estados Unidos e Israel que mató a más de 3,400 personas en Irán y causó extensos daños a la infraestructura petrolera y civil.

“Esta es una clara y condenatoria admisión de la complicidad activa de la OTAN en una guerra de agresión ilegal contra un Estado miembro de la ONU soberano – una flagrante violación de las normas imperativas del derecho internacional y los principios básicos de la Carta de la ONU,” escribió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, en un mensaje en X.

Baghaei dijo que la OTAN, y sus Estados miembros individuales que “participaron en esa toma de decisiones, deben ser responsables de todas las consecuencias”.

“Ellos, junto con cualquier otro país europeo que haya ayudado a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, deben explicar a su propio pueblo y al mundo por qué optaron por colaborar en este acto flagrante de agresión y en la comisión de atrocidades masivas contra el pueblo iraní”.

¿Qué ha dicho Italia sobre las afirmaciones de Rutte?

Los comentarios de Rutte han causado revuelo en Italia, donde el primer ministro Giorgia Meloni se ha negado públicamente a unirse a la guerra contra Irán.

Roma se apresuró a distanciarse de los comentarios de Rutte. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, dijo que Rutte transmitió un mensaje “totalmente engañoso” al confundir los vuelos de apoyo autorizados con operaciones relacionadas con el combate.

Italia había actuado en pleno cumplimiento de su constitución, tratados internacionales y acuerdos que regulan las bases aliadas en su territorio, agregó. “Como ya se aclaró en el parlamento, el gobierno autorizó exclusivamente actividades técnicas y logísticas, no cinéticas,” dijo el ministro.

Italia alberga casi 120 instalaciones militares de los EE. UU., incluyendo la estación aérea naval de Sigonella en Sicilia y la base aérea de Aviano en el norte de Italia.

Crosetto se refería a la declaración de Meloni de marzo, donde insistió: “No estamos en guerra y no queremos entrar en una guerra,” pero agregó que Roma seguiría los términos de los antiguos acuerdos bilaterales con los EE. UU., que datan de 1954, que permiten el uso de bases para ciertas operaciones logísticas y no de combate.

Los líderes de la oposición ahora exigen nuevas explicaciones tras la revelación de Rutte.

Nicola Fratoianni de los verdes y la Alianza de Izquierda dijo que el gobierno había engañado a los legisladores o que Rutte “ha sufrido un golpe de calor”.

¿Qué hay detrás de las tensiones entre Estados Unidos y la OTAN?

La OTAN, que incluye países europeos, Estados Unidos y Canadá, se formó en 1949 para contrarrestar las amenazas planteadas por la antigua Unión Soviética.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2024, Trump ha sido crítico con la OTAN, apuntando a menudo a los miembros de la alianza por su menor gasto militar. Ha acusado a las naciones de la UE de dar por sentado a los Estados Unidos, mientras los presionaba para compartir más del peso de la seguridad de Europa. Su administración ya ha anunciado la retirada de tropas de Alemania.

La mayoría de los miembros de la OTAN se han comprometido a aumentar sus gastos de defensa pero no al nivel que Trump ha exigido – el presidente de EE. UU. quiere que los miembros de la OTAN gasten el 5 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en defensa.

Las tensiones transatlánticas alcanzaron su punto máximo durante la guerra contra Irán, con Trump amenazando en un momento dado con salirse de la alianza debido a la negativa de sus miembros europeos a ayudar a desbloquear el Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento energético global.

Sentado frente a Rutte de la OTAN, Trump dijo a los periodistas el miércoles que aunque Washington no necesitaba ayuda, ya que luchaba junto a Israel, “hubiera sido agradable” si los países europeos hubieran aparecido ofreciendo asistencia.

La visita de Rutte a la Casa Blanca, un aparente intento por calmar a Trump, llega justo dos semanas antes de la reunión anual de la alianza programada para celebrarse en Ankara, Turquía.