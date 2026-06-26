El operador de la red de Gran Bretaña advierte nuevamente sobre los suministros de energía en olas de calor

El operador del sistema de energía de Gran Bretaña ha lanzado la alarma sobre los suministros de electricidad por segunda vez esta semana, ya que una ola de calor continúa perturbando los mercados energéticos de Europa. El Organismo Nacional del Sistema Energético (Neso) emitió un aviso el jueves por la noche pidiendo a los generadores que proporcionen toda la electricidad adicional posible para el viernes por la noche para ayudar a satisfacer la creciente demanda a medida que los hogares encienden aires acondicionados y ventiladores eléctricos para hacer frente al calor.

El operador dijo que solicitaba suministros de energía adicionales porque sus pronósticos mostraban “márgenes estrechos en el sistema eléctrico” para el viernes por la noche debido al “impacto de las temperaturas extremadamente altas que afectan a Gran Bretaña y al continente”.

El organismo estatal agregó que el suministro de electricidad no estaba en riesgo, lo que indica que un apagón no es inminente. La advertencia de mercado fue la segunda de esta semana después de que Neso solicitará respaldo el martes por la noche antes de un aumento en la demanda el miércoles por la noche, cuando se pronosticaba que la cúpula de calor de alta presión que ha llevado a la peor ola de calor de Europa se ralentizaría.

Se estima que se pagó alrededor de £10 millones por unas pocas horas de electricidad suministrada el miércoles por la noche, principalmente a las centrales de gas. Se esperan pagos similares para asegurar los suministros del viernes por la noche, mientras que las centrales eléctricas en toda Europa se han visto obligadas a cerrar debido a las temperaturas récord.

Varias centrales eléctricas de gas en el Reino Unido han reducido su producción debido al calor. En Francia, que suministra una parte significativa de la electricidad del Reino Unido, cuatro centrales nucleares informaron de interrupciones no planificadas debido a que la temperatura del agua del río cercano había subido demasiado para ser utilizada para enfriar los reactores.

La empresa estatal francesa de servicios públicos EDF dijo el viernes que destinaría 80 millones de euros (69 millones de libras) para equipar escuelas, guarderías y centros de cuidado infantil con sistemas de enfriamiento para ayudarles a hacer frente a futuras olas de calor.