Tecnología Legal Necesita Cambiar Ahora

En la conferencia Legal Tech Talk de este año, la tecnología legal de hoy enfrenta las amenazas existenciales del mañana. El evento, descrito el año pasado como el “Legal Tech Met Gala”, se llevó a cabo la semana pasada en el O2 frente al centro de Londres. Se reunieron casi seis mil personas, incluyendo representantes de empresas de tecnología legal, empresas de capital privado, inversores tecnológicos, directores de innovación de firmas de abogados y directores de operaciones legales internos. Sin embargo, escaseaban los tomadores de decisiones reales: los líderes de firmas de abogados y los directores legales corporativos.

La conferencia este año, que casi se duplicó en tamaño, se asemejaba más a un Consumer Electronics Show lujoso en Las Vegas. Había al menos tres bares gratuitos, un recorrido por una bodega, un bar temático de la jungla y un robot que ofrecía aperitivos. También se celebraron mesas de póker, sesiones fotográficas en 3D, y se repartieron sombreros, pelotas antiestrés y bocadillos temáticos con logos de empresas tecnológicas.

A pesar de la apariencia impecable del evento, las empresas de tecnología legal se enfrentan a icebergs que podrían poner en peligro su supervivencia. Muchas de estas compañías no están preparadas para llegar a los tomadores de decisiones reales y podrían verse afectadas por la competencia de grandes empresas tecnológicas que ingresan al mercado legal.

La ausencia de un debate serio sobre la implementación también es preocupante. Muchas organizaciones fracasan no por elegir la tecnología incorrecta, sino por subestimar los desafíos organizacionales asociados con su implementación. La atención a la transformación organizacional es crucial para garantizar que la tecnología genere valor medible y no se convierta en una plataforma de software subutilizada.

La conferencia Legal Tech Talk reunió a profesionales talentosos centrados en el futuro de los servicios legales, pero plantea preguntas importantes sobre la comprensión de las empresas de tecnología legal, la competencia con proveedores de modelos fundamentales y los desafíos de implementación en un mercado en evolución. Ajustes y cambios son necesarios para evitar posibles desastres en el futuro.