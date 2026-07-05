Serena Williams se retira de Wimbledon dobles con su hermana Venus

Serena Williams se retira de dobles por lesión en la rodilla durante Wimbledon 2026

La participación de Serena Williams en el Wimbledon de este año ha terminado. La campeona de individuales del Grand Slam en 23 ocasiones anunció que se retiraba del dobles femenino con su hermana Venus debido a una rodilla hinchada sufrida en su partido de individuales. Williams, madre de dos hijas de 44 años, previamente perdió su partido de individuales en la primera ronda el martes contra Maya Joint después de casi cuatro años sin jugar tenis de competición.

“Estoy desconsolada por tener que retirarme de los dobles”, anunció en redes sociales. “Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar nuevamente junto a Venus significaba mucho para mí. Hice todo lo posible para estar lista, pero desafortunadamente mi rodilla simplemente no está lista para competir.

“Estoy especialmente agradecida al director del torneo, Jamie Baker, y a todo el equipo del torneo por darme todas las oportunidades para jugar aquí. Gracias a los fans por su increíble apoyo y por hacer que este regreso sea tan significativo… Solo puedo decir que estén atentos a una ciudad cerca de ustedes”.

Williams compartió fotos del fluido que le extrajeron de su rodilla lesionada.

“La foto de las jeringas muestra el líquido que drenaron de mi rodilla después de mi partido de individuales… ¡vaya! La buena noticia es que mi rodilla no debería volver a inflamarse o acumular tanto líquido. La mala noticia es que, por más que lo intenté, simplemente no pude prepararla para el dobles”.

Venus y Serena iban a enfrentarse a Solana Sierra y Camila Osorio el sábado por la mañana, hora del este.

Los oficiales le dieron tiempo extra a Serena para descansar antes de jugar los dobles. Las hermanas inicialmente debían jugar el jueves o viernes, y luego se pospuso el partido.

“Serena está un poco golpeada en la rodilla, tuvo un pequeño problema en su partido, lo cual es normal cuando no has jugado durante casi cuatro años”, dijo Andy Roddick en ESPN.

“El torneo, creo, les dio un poco de alivio aquí, tratando de obtener ese día extra para que Serena pudiera jugar”.

Serena regresó al tenis de competición por primera vez en cuatro años y cayó en tres sets ante Joint. Luego se saltó la disponibilidad de medios después del partido pero evitó la multa de $50,000 por hacerlo.

Antes del torneo de hierba, Serena no había jugado tenis de competición desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando dijo que estaba “evolucionando” lejos del tenis para centrarse en criar a sus dos hijas, Olympia y Adira.

Venus, que ha estado compitiendo esporádicamente, tiene 46 años.

Las hermanas Williams han ganado 14 títulos de Grand Slam juntas en dobles, incluidos seis en Wimbledon, el primero en 2000 y el último en 2016. Sus primeros dos títulos de dobles en Wimbledon, en 2000 y 2002, llegaron como comodines.