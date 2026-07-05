Nueva dirección, mismos problemas de siempre: los desafíos económicos que enfrenta Andy Burnham

En política, el momento y la suerte importan. Tony Blair tuvo una suerte increíble, beneficiándose de condiciones económicas óptimas y de una oposición débil. Otros han asumido el cargo en tiempos más difíciles: en la década de 1970, Harold Wilson enfrentó una crisis energética global, al igual que los últimos cuatro ocupantes de No. 10.

Mientras Andy Burnham se prepara para reemplazar a Keir Starmer, hay claros vientos económicos en contra para el primer ministro presunto.

Burnham se ha comprometido con una “nueva dirección” para Gran Bretaña, pero los mismos problemas de siempre persisten. El endeudamiento está elevado, la deuda nacional está en el nivel más alto desde la década de 1960, el crecimiento es débil y las demandas para gastar en defensa, cero neto y para apoyar a una población envejecida están aumentando.

Bajo presión de los mercados de bonos, se ha comprometido a cumplir con las reglas fiscales actuales del Laborismo.

Pero no todo es sombrío. Hay señales de que el Diputado de Makerfield podría tener suerte donde sus predecesores han fracasado.

La reciente caída de los precios energéticos, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de la City respecto a las tasas de interés están aliviando parte del impacto en las finanzas públicas causado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas semanas, el precio del petróleo a nivel mundial ha retrocedido a niveles vistos por última vez antes del estallido de la guerra, llegando a $72 por barril, con la esperanza de que se mantenga un alto el fuego. Si bien la situación es volátil, algunos analistas predicen que podría caer a $60 hacia fin de año.

Como resultado, los economistas ven un punto de inflexión potencial. Los riesgos de inflación están disminuyendo, aliviando la presión sobre los bancos centrales para mantener las tasas de interés en niveles elevados. Los mercados financieros han repuntado y los costos de endeudamiento del gobierno han caído desde los máximos recientes, incluido en el Reino Unido.

En el pico de las hostilidades, había temores de que la inflación en el Reino Unido pudiera aumentar al 4,5% y que el crecimiento del PIB pudiera caer a alrededor del 0,7% este año. Ahora, los analistas de Capital Economics estiman que podríamos ver una inflación más cercana al 3,5% y un crecimiento del PIB del 1%. Se espera que el Banco de Inglaterra reduzca las tasas de interés del 3,75% al 3% el próximo año.

Tan recientemente como mayo, los analistas del Bank of America habían estimado que los £23,6bn de “margen” que Rachel Reeves dejó contra la regla fiscal principal en la primavera se habían reducido en unos £10bn por la guerra en Irán. Ahora estiman un impacto de aproximadamente £4,6bn. Otros predicen poco o ningún impacto en absoluto.

Sin duda, la economía no está fuera de peligro. La inflación es más alta de lo que sería sin el conflicto en Oriente Medio, el crecimiento está tambaleante y los hogares siguen bajo una seria presión.

Burnham necesitará más que solo una pizca de suerte para resolver los desafíos a largo plazo que enfrenta la economía, y en estos tiempos geopolíticos turbulentos, la capacidad de un shock imprevisible sigue siendo alta, especialmente mientras el presidente estadounidense más impredecible de la era moderna ocupa la Casa Blanca.

Los votantes están hartos y es poco probable que la mayoría de las personas agradezcan a cualquier gobierno por una situación mejor de lo peor. Aún no hay tiempos fáciles, y Burnham debe actuar rápido con el reloj en cuenta regresiva para las próximas elecciones generales.

Mantener cierto margen es considerado importante para calmar las preocupaciones de la City. Con la bomba financiera sin explotar del plan de inversión en defensa de Keir Starmer, que deja £4,7bn durante cuatro años de gastos no financiados por cubrir, Burnham comenzaría en desventaja.

La promesa del Diputado de Makerfield de un mayor gasto en viviendas sociales, infraestructura y apoyo al costo de vida “espacio para respirar” no será barata. Por lo tanto, un gobierno de Burnham probablemente tendría que considerar aumentos de impuestos, aunque también se ha comprometido con la promesa del manifiesto laborista de 2024 de no aumentar los impuestos al trabajo, que son una de las mayores fuentes de ingresos.

Ante este panorama, hay un debate animado dentro del equipo de Burnham sobre la mezcla adecuada de prudencia y radicalismo. También existen dudas sobre el momento de cualquier paquete de apoyo al costo de vida: ¿tan rápido como sea posible, o junto con un presupuesto en otoño?

Fuentes internas dicen que hay un deseo de evitar la especulación fiscal prolongada que se vio entre la victoria abrumadora del Laborismo en julio de 2024 y el primer presupuesto de Rachel Reeves cuatro meses después.

“Si lo haces en otoño, ¿puedes acelerar el proceso de alguna manera? ¿Puedes adelantar un poco?” dice una figura cercana al primer ministro electo.

Algunos de los asesores de Burnham le advierten contra el lanzamiento de un paquete automático de medidas populistas de apoyo al costo de vida, temiendo las estrictas limitaciones de las finanzas públicas y el impacto que el discurso antiempresarial podría tener en la inversión.

Sin embargo, los votantes destacarán el costo de vida como el problema principal de todas formas, por lo que la renuencia a abordarlo dejaría a Burnham en una peor posición. “No puedes evitar el tema número 1. Tienes que intentarlo”, dice una fuente interna. Las encuestas muestran que adoptar un enfoque “populista económico” también ayudaría al Laborismo a retener su mayoría en la lucha contra Reform UK.

Si el panorama mejora como se espera, el primer ministro electo podría sacar provecho.