Taylor Swift tuvo una reacción sorprendente al chiste de boda NSFW NFL de Lena Dunham: Informe

Taylor Swift supuestamente tuvo una reacción interesante Lena Dunham‘s Broma NSFW de la NFL en ella boda festividades a Travis Kelce. Para aquellos que no lo saben, Swift y Kelce se casaron el 3 de julio en el icónico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. La pareja se casó en presencia de sus seres queridos en una ceremonia privada repleta de estrellas. En particular, Dunham no perdonó al novio ni a su carrera con una broma atrevida.

Según los informes, Lena Dunham sorprendió a los invitados a la boda de Taylor Swift con una broma NSFW

Lena Dunham dividió a la audiencia en las festividades de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift con una broma NSFW de la NFL. Según el Daily Mail, un día antes de la boda, thLa pareja organizó una cena de ensayo íntima y divertida. A la ceremonia asistieron 100 de sus amigos cercanos y se llevó a cabo en el Teatro Infosys del Madison Square Garden.

Según se informa, hubo muchos discursos en el evento repleto de estrellas. Sin embargo, fue Dunham quien se robó el show con su contundente declaración: “El fútbol americano es sólo chicos heterosexuales recreando porno gay”. La declaración fue definitivamente uno de los momentos más destacados de la noche. Según una fuente, la broma provocó una respuesta “dividida” de “jadeos y risas” entre los invitados al evento.

Los invitados de la NFL a la boda incluyeron al hermano del novio, Jason Kelce, el corredor de los Kansas City Chiefs, Kareem Hunt, y el ex compañero de equipo JuJu Smith-Schuster. Los amigos cercanos de la pareja, el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, y el receptor abierto de los Seattle Seahawks, Cooper Kupp, también asistieron (a través de Entertainment Weekly).

La grosera broma podría haber ofendido a cierto sector de los invitados. Sin embargo, la novia, Swift, tuvo una reacción completamente opuesta. Según los informes, la cantante de “Opalite” aclamó a Dunham como un “genio” después de su discurso.

En particular, Swift y Dunham han sido amigos durante más de una década. Dunham siempre ha apoyado a la ganadora del Grammy y la defendió públicamente. Swift le devolvió el favor sirviendo como dama de honor de Dunham en su boda en 2021.

Según una declaración compartida con PEOPLE, Taylor Swift abandonó a las damas de honor y en su lugar tuvo a su hermano, Austin Swift, como el “Hombre de Honor”. De manera similar, el hermano de Travis Kelce, Jason Kelce, fue su “Padrino de Boda”. La ceremonia de la boda fue oficiada por Adam Sandler.

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