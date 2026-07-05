Newcastle ficha al extremo marfileño Bazoumana Touré del Hoffenheim

Newcastle ha anunciado la contratación del extremo Bazoumana Touré en un “contrato a largo plazo”, según ha anunciado el club.

El jugador de 20 años, que jugó tres veces para Costa de Marfil en la Copa del Mundo de este verano, donde los Elefantes llegaron por primera vez a los octavos de final, se une al club de la Premier League procedente del Hoffenheim de la Bundesliga por una cantidad no revelada.

El joven se convierte en la segunda incorporación del verano de las Urracas tras la llegada del portero francés Ewen Jaouen, quien se unió oficialmente al club a principios de esta semana.

En un comunicado, el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, dijo: “Estamos muy contentos de haber podido traer a Bazoumana al Newcastle United.

“Ha demostrado su capacidad para rendir en una liga europea de primer nivel durante su tiempo en Alemania y ha adquirido una muy buena experiencia con su selección nacional, especialmente en la Copa del Mundo de este verano.

“Creemos que es un jugador con un potencial muy alto, alguien que creemos que puede ofrecernos algo diferente. También tiene mucho potencial por desbloquear y estamos deseando trabajar con él.”

Mientras tanto, Bazoumana dijo que estaba “muy, muy feliz” de unirse al club y admitió que había sido su sueño jugar en la Premier League.

Él dijo: “Newcastle es como una familia, lo que me ayudará a mostrar lo mejor de mí en el campo. Daré lo mejor de mí cada día por esta camiseta.

“Estoy muy emocionado de unirme a Newcastle y no puedo esperar para conocer a mis compañeros de equipo, a los seguidores y a todos en el club. También estoy muy emocionado de jugar en St James’ Park por primera vez.”