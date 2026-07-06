Gakpo y Savinho en la lista de Spurs

Según Talksport, Tottenham Hotspur está considerando a Cody Gakpo del Liverpool y a Savinho del Manchester City como opciones para fortalecer sus filas en ataque por las bandas.

La temporada 2025-26 de Gakpo, y de hecho, la de todo el Liverpool, fue posiblemente una para olvidar. El internacional holandés recibió enormes críticas de los aficionados, prácticamente después de cada partido. En todas las competiciones, logró solo nueve goles y seis asistencias en 52 partidos con el equipo de Arne Slot.

Ahora, sin embargo, si decide quedarse, Gakpo jugará bajo un nuevo entrenador en jefe, Andoni Iraola, y aparentemente el Liverpool no tiene intenciones de vender al futbolista de 27 años a pesar de las dificultades de la temporada pasada. Cualquier pretendiente potencial tendría que pagar un precio elevado por sus servicios, dadas las cifras de los extremos en el mercado este verano, así como el hecho de que Gakpo tiene cuatro años de contrato restantes.

Aun así, por ejemplo, el ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, cree que Gakpo no debería tener un lugar en el XI inicial de Iraola, ya que el adolescente Rio Ngumoha está emergiendo como uno de los talentos más brillantes de la Premier League.

En caso de que los Spurs no logren fichar a Gakpo, es probable que recurran al Manchester City para intentar fichar a Savinho en su lugar.

Los números del brasileño en la temporada 2025-26 son aún más modestos que los de Gakpo, con cuatro goles y tres asistencias en 36 partidos en todas las competiciones.