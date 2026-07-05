Leclerc gana espectacular Gran Premio de Gran Bretaña

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Charles Leclerc se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña después de una tarde dramática en Silverstone en la que se desvanecieron las esperanzas de Lewis Hamilton de conseguir su décima victoria en casa, un récord.

El piloto de Ferrari tomó la delantera en la salida y aguantó el desafío de Kimi Antonelli de Mercedes antes de que un coche de seguridad tardío ayudara a asegurar la victoria.

Hamilton, que largó tercero, sufrió un revés temprano después de recibir una penalización de cinco segundos por una salida en falso. El británico volvió a luchar por el podio, superando a Max Verstappen durante la carrera, pero decisiones estratégicas tardías y otra infracción lo dejaron fuera de los tres primeros.

George Russell, de Mercedes, se benefició al quedarse fuera cuando varios de los favoritos pararon en boxes durante el último período del Safety Car, quedando en segundo lugar detrás de Leclerc.

El líder del campeonato, Antonelli, parecía dispuesto a luchar por la victoria después de largar desde la pole, pero problemas de dirección obligaron a una parada en boxes no programada antes de que el italiano finalmente se retirara de la carrera.

Red Bull sufrió una mayor decepción cuando Max Verstappen se estrelló en las últimas vueltas, lo que provocó la salida del coche de seguridad que finalmente decidió el resultado de la carrera.

El resultado le da a Ferrari una importante victoria en Silverstone, mientras que Hamilton tuvo que esperar al menos un año más en su intento por lograr un décimo triunfo sin precedentes en el Gran Premio de Gran Bretaña.