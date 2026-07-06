Choques en la prisión de Sri Lanka dejan al menos 25 muertos, en su mayoría reclusos

COLOMBO – Enfrentamientos estallaron en una prisión en las afueras de la capital de Sri Lanka, matando al menos a 25 personas, la mayoría de ellos reclusos, e hiriendo a más de 100, dijeron funcionarios el lunes.

Los disturbios en la prisión de Negombo, a unos 35 kilómetros al norte de la capital, Colombo, comenzaron entre los reclusos el domingo, y cuando los guardias intentaron intervenir el lunes, “ellos (los reclusos) comenzaron a atacar a los funcionarios de la prisión,” dijo el portavoz de la prisión A.C. Gajanayake.

Dijo a los reporteros que algunos reclusos intentaron escapar pero fueron detenidos.

Un funcionario del hospital estatal principal en la zona dijo que siete funcionarios de la prisión y 18 reclusos habían fallecido mientras que otros 43 estaban siendo tratados por lesiones. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. Tres otros hospitales también estaban tratando a docenas de heridos, dijo.

El Ministro de Justicia Harshana Nanayakkara dijo que el primer enfrentamiento estalló entre dos pandillas rivales conectadas al tráfico ilegal de drogas. Después de que las autoridades restablecieran el orden el lunes por la noche, Nanayakkara dijo que los reclusos que lideraron la violencia fueron transferidos a otras dos prisiones.

Tropas del ejército también fueron desplegadas alrededor de la prisión.

Las prisiones de Sri Lanka están altamente congestionadas, con más de 39,000 reclusos abarrotados en un sistema con una capacidad total de solo 10,000.

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