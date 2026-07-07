Más agentes inmobiliarios ahora informan que ven un mercado equilibrado, encuentra la encuesta de mercado inmobiliario de CNBC.

Después de varios años en un mercado inmobiliario ajustado y costoso, los agentes de bienes raíces comienzan a ver más equilibrio.

En el segundo trimestre del año, el 44% de los agentes inmobiliarios encuestados en la Encuesta del Mercado Inmobiliario de CNBC dijeron que estaban viendo un mercado equilibrado entre compradores y vendedores. Esa cifra ha aumentado desde el 30% en el tercer trimestre del año pasado, cuando CNBC comenzó su encuesta trimestral.

La Encuesta del Mercado Inmobiliario de CNBC es una investigación nacional de agentes inmobiliarios seleccionados al azar en Estados Unidos. Las respuestas para la encuesta del segundo trimestre se recopilaron entre el 23 y el 30 de junio. Este trimestre, 53 agentes compartieron sus perspectivas.

Las ventas de viviendas en mayo aumentaron ligeramente, un 3% más que en el mismo mes del año pasado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esto se debió a una mayor oferta en el mercado y a la reducción de los precios.

Los vendedores parecen estar siendo más realistas al fijar los precios de sus viviendas, no esperando los grandes aumentos vistos en los primeros dos años de la pandemia.

Los agentes que reportaron al menos un recorte de precios en las propiedades activas disminuyeron drásticamente en la encuesta del segundo trimestre de CNBC, al 57% en comparación con el 89% durante el tercer trimestre de 2025.

Los precios de las viviendas siguen siendo ligeramente más altos que el año pasado, aumentando menos del 1%, según el índice nacional de precios de vivienda S&P Case-Shiller. Sin embargo, parece que los vendedores están ajustando más los precios al mercado, lo que resulta en menos reducciones.

Al final del año pasado, el 26% de los agentes señaló que la mayor preocupación de sus compradores eran las tasas hipotecarias. Eso aumentó al 37% en la encuesta de este trimestre.

En general, sin embargo, los agentes se han vuelto mucho menos optimistas sobre las ventas, según la encuesta de CNBC.

Las tasas hipotecarias estancadamente altas son en gran parte culpables de eso. Aunque el mercado está cambiando hacia el equilibrio a nivel nacional, hay una amplia divergencia a nivel local.