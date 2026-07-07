Ex campeón de la WWE supuestamente listo para irse después de rechazar nuevo contrato.

LAS VEGAS, NEVADA – 11 DE OCTUBRE: Se muestra el logotipo de la WWE en una pantalla antes de una conferencia de prensa de la WWE en el T-Mobile Arena el 11 de octubre de 2019 en Las Vegas, Nevada. Se anunció que el luchador de la WWE Braun Strowman se enfrentará al boxeador peso pesado Tyson Fury y el campeón de la WWE Brock Lesnar se enfrentará al ex campeón de peso pesado de la UFC Cain Velasquez en el evento Crown Jewel de la WWE en el Estadio Internacional Fahd en Riyadh, Arabia Saudita el 31 de octubre. (Foto de Ethan Miller/Getty Images)

El ex campeón de la WWE y futuro miembro del Salón de la Fama, Sheamus, aparentemente está dejando la promoción cuando expire su contrato actual. En lugar de una despedida formal, Sheamus señaló el movimiento cambiando sus perfiles sociales a su nombre real, S. Farrelly, mientras la WWE silenciosamente lo trasladaba a su página de exalumnos. ¿Qué está sucediendo y qué sigue para Sheamus? Hablemos de lucha libre.

Datos Clave en Resumen

– ¿Quién: Sheamus (nombre real Stephen Farrelly), 48, cuádruple campeón mundial de la WWE – El informe: Fightful Select (5 de julio de 2026) dice que está listo para irse cuando expire su contrato luego de rechazar una extensión reestructurada — no fue liberado – Las señales: Cambió sus perfiles sociales a “S. Farrelly”, cambió su biografía a “Luchador Profesional” y fue movido a la sección de Exalumnos de WWE.com – Duración: Firmó en 2006, debut en el plantel principal en 2009, aproximadamente una carrera de 19 a 20 años – Última lucha: 17 de noviembre de 2025 en Raw, formando equipo con John Cena y Rey Mysterio contra Judgment Day — también la última lucha de John Cena en Raw – Estado: Ni Sheamus ni la WWE han confirmado oficialmente la partida

¿Por qué Sheamus aparentemente está dejando la WWE?

El gran luchador, cuyo nombre real es Stephen Farrelly, reportadamente estaba insatisfecho con la oferta de extensión de su contrato. En cambio, ha decidido seguir adelante.

Fightful Select informó que la WWE se acercó a Sheamus sobre un acuerdo reestructurado y reducido mientras se recuperaba de una cirugía de hombro en diciembre, y él lo rechazó rápidamente, optando por dejar que su contrato caduque en lugar de aceptar el recorte. The Wrestling Observer enmarcó la situación como casi idéntica a la salida de The New Day a principios de este año, parte de una ola más amplia de salidas de veteranos que también vio a Brock Lesnar apartarse después de WrestleMania 42. El cambio de la WWE hacia estrellas más jóvenes como Oba Femi ha dejado menos espacio para los veteranos en la parte superior de la cartelera.

¿Cuáles son las señales de que Sheamus está terminado en la WWE?

Si bien la WWE no ha confirmado la noticia, los cambios en el perfil de Sheamus y la cobertura posterior han confirmado prácticamente su salida.

El 2 de julio, Sheamus eliminó la marca de la WWE de sus perfiles sociales, cambió a su nombre real “S. Farrelly” y modificó su biografía a “Luchador Profesional”. Luego, los fanáticos notaron que la WWE lo había trasladado silenciosamente a su página de exalumnos. Ningún movimiento es un anuncio oficial, por lo que la historia aún se encuentra en territorio reportado en lugar de confirmado.

¿Qué logró Sheamus en la WWE?

Sheamus ganó casi todos los títulos que había ganar y su carrera indudablemente le valdrá un lugar en el Salón de la Fama de la WWE.

Su currículum lo respalda: una sorprendente primera victoria en el título de la WWE sobre John Cena en TLC 2009, cuatro campeonatos mundiales en total, tres títulos de Estados Unidos y cinco reinados en pareja, siendo más memorable como The Bar con Cesaro.

También es uno de los únicos dos luchadores que ha ganado el Royal Rumble, King of the Ring y Money in the Bank, un barrido que subraya su versatilidad. La única omisión es el título intercontinental por el que recientemente había estado haciendo campaña, el único cinturón que lo habría convertido en un Gran Campeón Slam.

¿Qué sigue para Sheamus?

Hay especulaciones de que Sheamus podría aterrizar en AEW. Algunos incluso se preguntaron si quizás firmaría con TNA. En cualquier caso, la firma de Sheamus será una gran noticia en la industria cuando suceda.

AEW es la opción popular, en parte porque lo reuniría con su antiguo compañero de The Bar, Claudio Castagnoli (Cesaro). MJF de AEW ya ha alimentado la especulación, llamando públicamente a Sheamus con un guiño a su antiguo nombre de ring independiente. Dave Meltzer ha sido más cauto, diciendo solo que será “interesante” ver si AEW hace un movimiento una vez que Sheamus sea libre.