La tormenta de transmisión hizo inevitable compartir un techo con Sky de ITV.

Una generación atrás, ITV era considerada una joya tan preciosa en el firmamento de la radiodifusión del Reino Unido que hubo indignación cuando BSkyB, como era entonces, adquirió una participación del 17,9% para evitar que cualquiera más se hiciera con el negocio. Tras una saga prolongada, Sky controlado por Murdoch en ese entonces fue obligado por los reguladores a desinvertir en aras de la pluralidad. Los políticos respiraron aliviados.

Eso fue en 2006. Decir que el juego televisivo del Reino Unido ha cambiado desde entonces es subestimar gravemente la situación. Mientras ITV desvelaba su acuerdo de £1.6bn para vender su negocio de radiodifusión —pero no sus estudios de producción de programas más valiosos— a Sky, ahora bajo la propiedad del grupo estadounidense Comcast, era difícil detectar cualquier alboroto político que pudiera amenazar el acuerdo.

Mientras todo el mundo en el mundo de la televisión estaba de acuerdo en que la transacción marca el fin de una era (poniendo fin a 70 años de historia de ITV, siempre que los reguladores den luz verde), Westminster ha mostrado poco interés en los siete meses que han durado las negociaciones. En su lugar, ha habido un aire general de inevitabilidad en torno a la unión Sky/ITV —una sensación de que, en la era de Netflix, YouTube, Amazon, Disney+ y otros, la división de radiodifusión de ITV necesitaba refugiarse bajo un techo más grande.

Esa, en líneas generales, también ha sido el mensaje desde la junta directiva de ITV. Hace una década, antes de que los servicios de streaming y las plataformas de redes sociales se apropiaran de partes del mercado publicitario del Reino Unido, el negocio de radiodifusión de ITV podía generar ganancias de primera línea de £600m en un buen año; el año pasado hizo £234m. La última cifra aún está lejos de la capitulación, pero la tendencia ha sido solo en una dirección, razón por la cual el precio de las acciones de ITV ha estado estancado durante años.

Uno puede considerar el precio de £1.6bn como poco impresionante para una operación que aún tiene £2bn en ingresos y un margen de beneficio de primera línea del 11.7%. Esto es especialmente cierto dado que £200m de la suma son un pago contingente que depende de alcanzar un objetivo de ingresos en 2027. Sin embargo, también es probable que Dame Carolyn McCall, directora ejecutiva de ITV, hubiera sido castigada por sus accionistas si hubiera rechazado £1.6bn.

El triste hecho es que el dominio de la radiodifusión comercial gratuita en el Reino Unido, que alguna vez se consideró como una licencia para imprimir dinero, ahora es visto por el mercado de valores como una forma de empobrecerse lentamente. El plan A de McCall para remediar esto fue unirse a los servicios de streaming a través del lanzamiento de ITVX y, hasta cierto punto, esa empresa ha funcionado: los ingresos por publicidad digital de ITV aumentaron un 12% el año pasado.

Desafortunadamente, el tamaño del antiguo negocio lineal significaba que los inversores nunca estuvieron verdaderamente interesados en los triunfos digitales menores. Desde el día en 2022 en que McCall anunció la fuerte inversión en el lanzamiento de ITVX, el precio de las acciones, ahora de 82p, nunca ha vuelto a ver las 100p. Ante la ausencia de una oferta de adquisición completa, la división de ITV —separando la radiodifusión del negocio más emocionante de hacer programas— se ha visto como la única forma de conseguir que los inversores sintonicen.

Sky se considera un comprador más creíble que la mayoría de las alternativas, ya que aún conserva un vago aire de britanismo incluso bajo el control estadounidense. Eso podría ayudar a suavizar un proceso regulatorio que tomará al menos un año. El debate en ese sentido gira en torno a qué medida de participación en el mercado publicitario prefieres: el 70%-algo combinado en la TV comercial o el 6.5% del mercado publicitario total del Reino Unido. Se sospecha que la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) podría desear introducir remedios para evitar la fijación abusiva de precios para proteger a los anunciantes de TV. Pero Sky hizo los sonidos requeridos el primer día sobre compromisos de servicio público, incluida la provisión de noticias y el mantenimiento de la cuota necesaria de contenido del Reino Unido.

La verdadera tristeza sobre el acuerdo es que, hace 20 años, los reguladores y los políticos no estaban equivocados sobre el estatus de ITV. Era un poder en la tierra. Pero entonces, el organismo predecesor de la CMA llegó a la conclusión completamente equivocada en 2008 y frustró una propuesta de asociación digital entre ITV, Channel 4 y BBC Worldwide conocida como Project Kangaroo. Si la empresa hubiera sido permitida, podría haber visto la creación de un serio rival británico para Netflix, que en ese momento apenas había comenzado.

En su lugar, ahora hemos llegado a un punto en el que ITV debe unir su suerte en la radiodifusión y el streaming con Sky, un negocio que en sí mismo está lejos de ser el evento principal en Comcast. En términos de un gran imperio de televisión comercial británica, uno queda con la sensación de lo que podría haber sido. ITV estará mejor concentrándose en la producción televisiva y su negocio de estudios; con el tiempo, su precio de las acciones puede revaluarse. Pero es difícil sentirse elevado por cómo hemos llegado a este punto.