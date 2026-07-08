EE. UU. completa ataques en múltiples objetivos iraníes después de ataques a barcos en el Estrecho de Hormuz, dice Centcom

Un F/A-18F Super Hornet, adscrito al Escuadrón de Cazas (VFA) 41, se prepara para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72). Cortesía: Marina de los EE.UU.

Estados Unidos completó ataques contra Irán el martes en represalia por los ataques de Teherán a tres buques comerciales que transitaban el Estrecho de Ormuz, dijo el Comando Central de los EE.UU. En una publicación en X, Centcom dijo que las fuerzas estadounidenses golpearon más de 80 objetivos, incluidos sistemas de defensa aérea, redes de comando y control, así como capacidades de misiles antinavío. Agregó que más de 60 lanchas pequeñas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron impactadas, con el fin de degradar la capacidad de Irán para atacar el comercio internacional. Si bien no estaba claro si Irán había respondido, el ministerio del interior de Bahréin instó a los civiles a dirigirse “al lugar seguro más cercano”. En una publicación anterior, Centcom dijo que los ataques eran “para imponer costes elevados por el objetivo y ataque a embarcaciones comerciales tripuladas por civiles inocentes en una vía fluvial internacional”. “Los ataques de los EE.UU. son en respuesta a los ataques iraníes a tres buques comerciales que transitaban el Estrecho de Ormuz. La demostrada agresión de Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego.”

Los nuevos ataques estadounidenses e iraníes amenazan con reavivar el conflicto en la región y podrían generar temores de que el Estrecho de Ormuz vuelva a cerrarse. Los precios del petróleo aumentaron drásticamente durante el conflicto EE.UU.-Irán, avivando la inflación en todo el mundo.

Los ataques se producen después de que EE.UU. e Irán intercambiaron golpes el mes pasado tras ataques similares de Irán a buques comerciales en el estrecho, que es uno de los puntos de estrangulamiento más críticos del mundo y que Irán mantuvo cerrado durante meses este año. Ambas partes acordaron cesar las hostilidades en los días siguientes al intercambio del mes pasado en medio de un alto el fuego precario mientras se llevan a cabo negociaciones para poner fin a la guerra.

Washington y Teherán acordaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto en junio, que incluía el cese de las hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz. Los últimos ataques de represalia de EE.UU. pondrán a prueba nuevamente ese acuerdo, que ha resistido a través de escaramuzas anteriores.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento de Irán, acusó a Washington de “graves violaciones del MOU”, enumerando amenazas de futuros ataques de los EE.UU., entre otras. “La era del acoso y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos doblegaremos”, dijo en X.

Las tensiones han aumentado desde que Irán atacó buques que transitaban el estrecho a principios de esta semana, con EE.UU. revocando una exención de sanciones al petróleo iraní el martes. Los futuros del petróleo han subido bruscamente en respuesta a la presión.

La guerra de EE.UU. con Irán comenzó el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel comenzaron ataques en el país que mataron a su líder, el Ayatolá Ali Jamenei.

El presidente Donald Trump ha insistido repetidamente en que el objetivo de la guerra es evitar que Irán obtenga un arma nuclear, que es uno de los temas de negociación bajo el MOU.

Trump se encuentra actualmente en Ankara, Turquía, para la cumbre de la OTAN, donde se reúne con líderes de la alianza transatlántica. Turquía comparte una frontera con Irán.