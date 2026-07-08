La taza está dirigida hacia Argentina

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, afirmó que la Copa del Mundo está siendo “dirigida hacia Argentina” mientras se enfurecía por varias decisiones arbitrales clave después de que los campeones defensores eliminaron a su equipo con una notable remontada en octavos de final.

El equipo de Hassan parecía encaminado a una sorprendente victoria después de los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían puesto a Egipto 2-0 por delante con 11 minutos de tiempo reglamentario por jugar.

Pero Argentina rugió de regreso para mantener vivas sus esperanzas de títulos consecutivos, con Cristian Romero reduciendo la brecha antes de que Lionel Messi anotara su octavo gol del torneo de forma espectacular, empatando el marcador al rematar al travesaño.

Argentina completó la remontada en el tercer minuto de tiempo de descuento cuando Enzo Fernández cabeceó en el poste lejano un profundo pase de Lautaro Martínez.

Ese gol desencadenó furiosas protestas de Egipto, que afirmó que Mohamed Salah había sido derribado en la jugada previa al gol decisivo de Fernández y que en cambio se les debería haber concedido un penal en la otra área. Ziko había visto anteriormente un maravilloso gol de equipo anulado por el VAR por una falta de Egipto en su propia mitad.

Estas decisiones llevaron a Hassan, quien vio a un miembro de su equipo de apoyo recibir una tarjeta roja en medio de la controversia por el gol de Fernández, a señalar acusadoramente a la FIFA.

“No hemos visto respeto ni juego limpio”, dijo en una rueda de prensa. “Se anuló un penal y una segunda [acción] que debería haberse revisado para un penal a nuestro favor ni siquiera fue revisada por el VAR. Un segundo gol fue, de manera sorprendente, por cualquier motivo, anulado.

“Al parecer, ha habido presión sobre el lado argentino sobre el árbitro que ha provocado este resultado.

“La vida es injusta. El mundo es injusto. OK, pero ¿por qué no hay justicia en el deporte? No estoy convencido por este resultado y por la forma en que se desarrollaron las cosas en este partido.

“El árbitro es injusto, Dios me es suficiente y el mejor gestor de asuntos. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación. La copa está dirigida hacia Argentina.”

Ziko aparentemente estuvo de acuerdo con la evaluación de su entrenador.

Le dijo al canal de televisión canadiense TSN: “No fue justo por parte del árbitro. Fue realmente injusto, eso fue muy claro. Él desperdició todos nuestros esfuerzos con sus decisiones. Estábamos liderando 2-0 y no podemos hacer nada, todo depende de Dios.

“Lo sentimos mucho [a la gente de Egipto]. Lo siento mucho. Queríamos hacerlos felices a todos. No estaba en las cartas. Fue el árbitro. Felicidades a Argentina por la segunda Copa.”