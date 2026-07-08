Más transacciones de Reform UK por valor de millones informadas a la Agencia Nacional contra el Crimen.

Un sinnúmero de transacciones involucrando a las figuras más importantes de Reform UK y donaciones al partido causaron que los banqueros informaran preocupaciones potenciales sobre lavado de dinero a la Agencia Nacional contra el Crimen, según una investigación de The Guardian.

El martes, The Guardian reveló que el regalo no revelado de £5 millones proporcionado al líder de Reform, Nigel Farage, por un multimillonario de criptomonedas poco antes de las elecciones generales de 2024 fue informado a la NCA.

Ahora se puede revelar que, por separado, el personal bancario consideró que las transferencias de fondos entre Richard Tice, el sublíder del partido, una importante donante, Fiona Cottrell, y la figura principal del partido y el estafador convicto George Cottrell, requerían una mayor investigación, según fuentes de la industria financiera.

Informes de actividad sospechosa (SARs) generados por los banqueros fueron remitidos a la NCA para su examen.

Tice, a través de abogados, amenazó con injuriar a The Guardian para detener la publicación de estos detalles.

Sin responder a ninguna de las preguntas planteadas, Tice luego parece haber compartido las acusaciones contenidas en las solicitudes de comentarios de The Guardian con The Telegraph, que las escribió sin acreditar o contactar previamente antes de la publicación.

Las revelaciones provienen de una investigación de The Guardian en la que varias fuentes de la industria financiera han proporcionado información que creen plantea interrogantes sobre la financiación de Reform UK.

Emergieron cuando la sorpresiva renuncia de Farage del Parlamento fue aprobada, abriendo el camino para una elección parcial el 6 de agosto en su circunscripción de Clacton.

Farage se postulará sin oposición, excepto por el personaje novedoso Count Binface, después de que los demás partidos boicotearan la contienda. En una publicación en redes sociales anunciando el paso, la canciller Rachel Reeves dijo: “Si quiere pasar el verano discutiendo con un bote de basura, no lo detendré.”

Labour respondió a las revelaciones de The Guardian sobre Farage llamándolo a “ser sincero y cooperar” con la NCA. La presidenta de Labour, Anna Turley, calificó el desarrollo de “una acusación asombrosa y profundamente seria”, añadiendo: “El líder de Reform finalmente debe ser sincero. Debería comprometerse públicamente a cooperar con la Agencia Nacional del Crimen.”

Fuentes han dicho a The Guardian que a pesar de las explicaciones proporcionadas por las figuras importantes involucradas con Reform UK con respecto a la fuente o el propósito de los fondos, los banqueros aún consideraron necesario presentar SARs.

The Guardian entiende que figuras de la industria financiera han presentado al menos cuatro SARs relacionados con preocupaciones sobre transacciones que involucran a figuras importantes en Reform:

– Uno se refiere a una donación de £1 millón hecha a Britain Means Business, una organización recaudadora de fondos para Reform UK, antes de las últimas elecciones generales. La mitad de los £1 millón fue luego transferida por Tice, como director de la empresa, a Reform UK. Renombrada de Leave Means Leave, Britain Means Business es una empresa que se utiliza para ayudar a financiar Reform. Los £1 millón aparentemente provinieron de la aristócrata y donante de Reform UK Fiona Cottrell. En este caso, The Guardian entiende que el personal del banco no quedó satisfecho de que los fondos hubieran provenido finalmente de ella. La NCA ha solicitado ayuda a una agencia asociada extranjera para rastrear la fuente original de los fondos.

– Otros dos SARs se refieren a un préstamo de George Cottrell a Tice. El préstamo se realizó poco antes de que Tice finalizara una compra de propiedad e hiciera una donación al partido, y no fue reembolsado hasta después de que se completaran esas dos transacciones, según fuentes. George Cottrell es el hijo de Fiona Cottrell, y es un estafador convicto, ex subtesorero de Ukip y estrecho colaborador de Farage.

– Un cuarto se refiere al regalo de £5 millones del empresario con sede en Tailandia Christopher Harborne a Farage, que fue revelado por primera vez por The Guardian en abril.

Los individuos regulados en algunos sectores, como contadores, banqueros, agentes inmobiliarios y abogados, tienen la obligación legal de presentar SARs a la NCA si tienen “conocimiento o sospecha de lavado de dinero”. Existen normas diseñadas para garantizar que los SARs sean lo suficientemente detallados para que las autoridades puedan investigarlos.

Los SARs no son lo mismo que los informes de crimen o pruebas de delitos, y generalmente se consideran señales para que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley examinen de manera más rigurosa y potencialmente investiguen.

El dinero detrás de Farage y Reform UK está bajo escrutinio político y público agudo. Está siendo investigado por el órgano supervisor de las normas parlamentarias por el regalo de £5 millones, que Farage ha descrito de varias maneras como necesario para pagar por seguridad de por vida, y también como una recompensa por “conseguir que el Brexit se haga”. El martes, renunció a su escaño en Clacton para provocar una elección parcial, en la que se postulará. Sin embargo, es probable que este movimiento solo pause, en lugar de cerrar, la investigación y cualquier reprimenda potencial.

El primer ministro, Keir Starmer, y la líder conservadora, Kemi Badenoch, han dirigido llamados multipartidistas para que Farage “sea sincero” sobre sus asuntos financieros.

La presentación de los SARs plantea interrogantes sobre si se están cumpliendo las reglas de la Comisión Electoral y el código de conducta de los diputados por parte de Reform, y si las reglas son adecuadas si, como han sugerido los críticos de Farage, Reform ha difuminado los límites entre las finanzas personales y políticas.

Varias de las figuras importantes señaladas en los informes son conocidas en la industria como personas políticamente expuestas, según las fuentes. Esto significa que los bancos los tratan como un mayor riesgo de soborno, corrupción y otras actividades ilícitas. Como resultado, están sujetos a lo que se denomina debida diligencia reforzada, lo que significa que sus transacciones y actividades son examinadas más de cerca por la industria financiera.

La debida diligencia reforzada no conduce automáticamente a SARs en transacciones. En cambio, los SARs solo se activan si existen preocupaciones específicas sobre actividades de lavado de dinero que se considera que merecen una investigación de la NCA.

Un portavoz de la NCA dijo: “La NCA no confirma ni niega la recepción de SARs, ni comenta cómo se usa cualquier SAR. Los SARs son confidenciales y violar esa confidencialidad puede constituir un delito de información privilegiada según la Ley de Actividades Delictivas Productos”.

Reform UK se negó a hacer comentarios. Fiona Cottrell no ha respondido a los intentos de contacto. Los abogados de George Cottrell se negaron a responder a preguntas detalladas.

En correspondencia con The Guardian, los abogados de Harborne han afirmado que Farage recibió el regalo de £5 millones el 5 de abril de 2024. No proporcionaron una respuesta sustantiva a preguntas detalladas sobre el regalo y un SAR a la NCA. En cambio, pidieron una copia de cualquier documento en posesión de The Guardian.