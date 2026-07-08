Arte de la esperanza

Según la democracia de los atenienses, ciertas partes de la población han sido excluidas: mujeres, esclavos, extranjeros, etc. Esta exclusión de grupos específicos todavía ocurre en democracias modernas, especialmente en el caso de mujeres, pobres, inmigrantes, especialmente si son de color o musulmanes. Las personas excluidas son aquellas a las que me refiero al decir ‘los excluidos’. Si el significado de la democracia es un diálogo entre usted y yo, no representan el ‘él’ o ‘ella’, ni la vida, es decir, la biosfera, el entorno que está siendo destruido. El individuo ausente es la tercera persona que no recibe invitación a la charla democrática.

Las revoluciones son la forma en que quienes están ausentes exigen ser reconocidos por la política. Esto fue cierto en los casos de las revoluciones francesa, rusa y siria: aquellos excluidos por la política exigieron su presencia, aquellos a quienes se les dio la oportunidad de hablar por sí mismos, y aquellos que fueron desterrados a las sombras salieron a la luz. La democracia encuentra su fuerza al incluir a aquellos que fueron excluidos. Un caso extremo de ausencia es la desaparición forzada. Como sabes, esto es parte de mi experiencia.

La experiencia personal y tangible de sufrimiento extremo me hizo reflexionar sobre la relación entre sufrimiento y significado. En árabe, hay una conexión etimológica entre la palabra ‘mu’anat’ (‘sufrimiento’) y ‘ma’na’ (‘significado’). Recientemente, he desarrollado la idea de ‘política de significado’: crear significados nos ayuda a expresar nuestras experiencias de manera más efectiva, comprender nuestro sufrimiento y lidiar con él de manera terapéutica. Esta idea responde a la realidad de las personas que viven en el exilio, aquellos que viven con un sentimiento de injusticia, que no tienen la libertad de expresarse, lo que resulta en la desigual forma en que se distribuye la capacidad de expresarse. Esto tuvo un efecto terapéutico en mí, como la teodicea.

Al tomar conciencia de esta dimensión, introduje un tercer término, que también tiene un vínculo etimológico entre ‘mu’anat’ y ‘ma’na’, que es ‘inaya’, ‘cuidado’. Ya no acepto la noción de ver significado en todos nuestros malestares, y por lo tanto, potenciarlos, como sugirió Viktor Frankl en logoterapia. La dificultad es que esta actitud no deja espacio para la falta de sentido. Para combatir el nihilismo, es necesario reconocer que hay un sufrimiento vacío de significado. Recientemente, he tendido hacia una política de rifk, que significa ‘amabilidad’, ‘cuidado’ y ‘buena compañía’, en lugar de ‘violencia’, de donde viene [la palabra] rafik, ‘compañero’.

La justicia transicional es el asunto político más importante en Siria hoy. Pero HTS está más interesado en evitar conflictos entre comunidades y estabilizar el país, por lo que tiende hacia una amnistía general. Esta mentalidad se inspira en el ejemplo del profeta Mahoma, quien dijo a los habitantes cuando capturó La Meca: ‘Id, sois libres’. Pero es importante entender que millones de sirios han sido directamente afectados por desapariciones forzadas y asesinatos sin juicio, sin mencionar la devastación de la guerra. La demanda de justicia proviene no solo de la elite política, sino también de la gente, que es apoyada por defensores de los derechos humanos. De hecho, esta es la enseñanza moral de su revolución y su expresión legal; no se trataba solo de reemplazar el régimen existente.

El actual gobierno teme que un sistema de justicia transicional se vuelva en su contra, ya que también ha cometido crímenes. La justicia transicional, si es respaldada por HTS en absoluto, se dedicaría a los crímenes del régimen únicamente. Estos son los crímenes más numerosos, ciertamente. Pero no fue el régimen el que secuestró a mi esposa, a mi hermano y a mi amigo, por ejemplo… Pelearé por este asunto. Y esta es la medida en contra de la cual se juzgará este período transicional en Siria.