Están disponibles nuevos pasaportes estadounidenses con la imagen de Trump. Aquí se explica cómo conseguir (o evitar) uno

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Michele Clemente/NPR

WASHINGTON, DC – El Departamento de Estado comenzó el lunes a emitir pasaportes conmemorativos para el 250 aniversario de Estados Unidos. Los pasaportes presentan una imagen del presidente Trump y solo están disponibles en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, y solo con cita previa.

John Hall condujo desde su casa en Alabama, en lo que él llama su Hyundai “MAGA rojo”, para obtener uno de los nuevos pasaportes. “Es algo conmemorativo”, dijo a NPR. “Soy un gran partidario de Trump”.

Pero se fue el lunes con las manos vacías porque no pudo conseguir una cita antes de regresar a casa. Dijo que intentaría regresar cuando el Departamento de Estado celebre “eventos especiales de aceptación de pasaportes” en fechas futuras, incluidos el 22 de agosto y el 26 de septiembre.

La oficina de pasaportes de Washington suele ser para ciudadanos estadounidenses que pueden demostrar que viajan en un par de días.

Kim Zaninovich, de Richmond, Virginia, estaba en esa posición y salió de la oficina el lunes diciendo que era “angustioso” ver la imagen del presidente Trump en la portada interior de su pasaporte. “Es una mirada de enojo”, dijo sobre la ilustración de Trump con los puños cerrados sobre un escritorio, frente a la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense.

Zaninovich dijo que no le dieron opción de optar por no participar y obtener un pasaporte regular. Otro aspirante, Ariel Baras, dijo que le preguntaron y decidió “¿por qué no?”.

Si bien inicialmente hubo cierta confusión sobre si los viajeros tenían otra opción, NPR se enteró de que hay un truco si presenta la solicitud en persona en Washington y no desea un pasaporte con la imagen de Trump: elija páginas adicionales. El Departamento de Estado dice que el pasaporte conmemorativo número 250 sólo está disponible en el libro estándar de 28 páginas.