Antes de las elecciones intermedias, el DOJ advierte a los funcionarios estatales sobre posibles sanciones penales por votar como no ciudadano.

Antes de las elecciones intermedias, el DOJ advierte a los funcionarios estatales...

Como la administración de Trump busca reforzar el control federal sobre las elecciones antes de las elecciones intermedias, el jefe de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha enviado cartas a funcionarios estatales de elecciones advirtiéndoles de “posibles sanciones penales por aquellos que no cumplan con sus deberes” en relación con las leyes federales de elecciones, incluida la prevención de que los no ciudadanos voten.

“Además de la autoridad de la División de Derechos Civiles para buscar medidas cautelares por violaciones de estas leyes, también estamos autorizados para enjuiciar violaciones penales,” escribió Harmeet Dhillon, Asistente del Fiscal General de Derechos Civiles en el DOJ, según una copia de las cartas obtenidas por ABC News.

Un funcionario de elecciones que recibió una carta — que fue enviada a al menos seis estados, incluyendo Nevada, Arizona y Colorado — le dijo a ABC News que la encontró “amenazante.”

Votar en elecciones de EE. UU. siendo no ciudadano es ilegal y los expertos dicen que es extremadamente raro, pero el presidente Donald Trump ha centrado públicamente en ello — afirmando sin evidencia que es generalizado. Según un estudio de 2017 de 42 jurisdicciones realizado por el Centro Brennan no partidista, el voto de no ciudadanos representó el 0.0001% de los votos en las elecciones de 2016 en esas áreas.

La División de Derechos Civiles del DOJ, que previamente ha enviado otras cartas a los estados sobre elecciones, ha hecho del tema del voto de no ciudadanos una prioridad. La carta actual establece que está sirviendo como un “aviso” de las leyes federales que se aplican a las elecciones estatales y locales.

“La ley federal exige que los funcionarios de elecciones estatales y locales mantengan adecuadamente los registros electorales y realicen ciertas acciones para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses elegibles emitan votos en las elecciones para cargos federales”, dijeron las cartas.

Las cartas solicitan que los estados respondan dentro de cinco días “informándonos cómo el estado… tiene la intención de asegurarse de que esté cumpliendo con estas leyes federales.”

En una declaración, el Secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, dijo: “Ya hay numerosas medidas de seguridad en vigor para evitar que los no ciudadanos, o cualquier persona no elegible para votar, emitan un voto.”

“Esta nueva solicitud puede parecer simple, pero es solo otro intento de la Administración Trump de crear dudas en torno a nuestras elecciones justo antes de las elecciones intermedias”, dijo.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de ABC News.