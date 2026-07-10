El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, dice que entretendría la idea de seguir a Tom Brady, Drew Brees en la transmisión.

Puntos clave CNBC Sport habló con Josh Allen, quien anunció una asociación con el auxiliar de sueño Natrol.

Allan dijo que sería “genial” hacer un trabajo de transmisión post-NFL si puede “mantenerlo desde un ángulo estrictamente de transmisión”.

Ha habido muchas oportunidades en la televisión para antiguos mariscales de campo de la NFL en los últimos años.

El estrella mariscal de campo de los Buffalo Bills solo tiene 30 años, pero ya se ha permitido pensar en su vida después de la jubilación. Allen le dijo a CNBC Sport que “consideraría” una carrera post-NFL en la transmisión, al igual que muchos otros mariscales de campo han hecho antes que él, incluyendo a Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan, Tony Romo y Troy Aikman. Aún así, Allen no se comprometería totalmente, citando una incomodidad con tener que ser demasiado crítico si no es justificado. “Creo que sería genial si puedes mantenerlo desde un ángulo estrictamente de transmisión”, dijo Allen en una entrevista. “Cuando los jugadores pasan de jugadores a periodistas y dicen ciertas cosas que odiaban que la gente dijera sobre ellos, creo que es ahí donde se vuelve un poco turbio para mí. Pero si creo que sería algo que consideraría. No puedo decir con seguridad ‘sí’ o con seguridad ‘no’ en este momento, porque voy de ida y vuelta. Pero sí, tendría que pensarlo un poco más.” Las preocupaciones de Allen son algo similares a las de otro ex estrella mariscal de campo, Joe Montana, quien le dijo a CNBC Sport a principios de este año que nunca se sintió cómodo con la transmisión porque la falta de información que tienen los jugadores y entrenadores en el campo puede llevar a que los comentaristas hagan juicios injustos. “Viniendo del otro lado, como jugador, ves tantas veces cómo la gente emitía juicios sobre un jugador o sobre lo que pasaba en el campo, y no tienen ni idea”, dijo Montana en una entrevista de febrero. “Sería difícil juzgar a nuestros receptores y a nuestros mariscales de campo que jugaron bajo Bill [Walsh] porque nuestros receptores tenían tantos ajustes… Depende de la defensa. Si estás sentado en una cabina, no tienes idea de cuáles son todos esos ajustes y quién malinterpretó a quién. No me gustaba hacer ese tipo de juicios sobre los jugadores.” Allen también podría unirse a un programa de estudio, que está más alejado de la acción de jugada a jugada pero a veces obliga a los jugadores retirados a tener “opiniones fuertes” para llamar la atención. Mariscales de campo anteriores como Dan Marino, Boomer Esiason, Terry Bradshaw y Robert Griffin III han asumido roles en estudio para agregar información antes y después de los juegos y durante el entretiempo. También ha habido otras oportunidades en los últimos años para que antiguos mariscales de campo de la NFL ingresen al campo de la transmisión de la NFL con proyectos independientes. Peyton y Eli Manning han hecho una transmisión alternativa para ESPN para “Monday Night Football”. Cam Newton ha asumido un papel ampliado en ESPN más allá de solo cubrir la NFL. Dan Orlovsky es co-presentador del programa diario de ESPN en temporada de la NFL, “NFL Live”. La transmisión puede ser una carrera lucrativa después de jugar para los mariscales de campo estrella. Brady firmó un contrato de 10 años y $375 millones con Fox, según un informe de 2022 del New York Post. Allen también está aprovechando las oportunidades comerciales mientras todavía está jugando. Anunció una asociación comercial con Natrol, una marca de ayuda para dormir libre de drogas, esta semana. MIRA: El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, sobre la presión del Super Bowl, los negocios y los planes después de jugar.