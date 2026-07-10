Mbappé, Francia despacha Marruecos con lo último letal…

FOXBOROUGH, Mass. — Kylian Mbappé marcó un gol impresionante después de fallar un penalti en la primera mitad para igualar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro y llevar a Francia a las semifinales de la Copa del Mundo con una victoria por 2-0 contra Marruecos.

El gol de Mbappé en el minuto 60 – un disparo curvado más allá del portero de Marruecos, Yassine Bounou – dio a Francia la ventaja después de la anterior parada de Bounou desde el punto de penalti. Y después de frustrar a Francia durante largos períodos, Marruecos sufrió el golpe doble de conceder otro gol apenas seis minutos después, cuando Ousmane Dembélé puso el 2-0 para Les Bleus.

Después de vencer a Marruecos en las semifinales en Qatar 2022, Francia confirmó su condición de favorita para ganar esta Copa del Mundo al superar a su oponente más difícil y de mayor rango hasta el momento. El equipo de Didier Deschamps se enfrentará ahora a los ganadores del partido de cuartos de final del viernes entre Bélgica y los campeones de Europa España en las semifinales del martes en Dallas. — Mark Ogden

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Mbappé y Francia pueden golpear en cualquier momento

Bradley Barcola lo dijo el otro día de la manera más natural posible: “Simplemente jugamos como si estuviéramos jugando con nuestros amigos en nuestros barrios”.

Cada niño en París, Marsella, Lyon o Toulouse puede relacionarse con lo que estaba diciendo el extremo del Paris Saint-Germain. Este ataque francés es tan letal en esta Copa del Mundo porque juega como en el fútbol callejero: con estilo, técnica, movimiento, incansablemente, hasta que tu mamá o papá te llama a cenar.

Mbappé, Dembélé y Michael Olise, con el apoyo de Doukouré y Barcola, han sido imparables. Los tres primeros ahora tienen 23 intervenciones de gol en este torneo. Eso es tres más que los tres Rs, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, de Brasil en 2002, cuando lo ganaron todo.

Mbappé es el mejor jugador del mundo en este momento. Se convirtió en el primer jugador francés en alcanzar 100 contribuciones de gol con la selección nacional con su gol, y ahora tiene 101 después de su asistencia. Ya ha marcado ocho goles en esta Copa del Mundo, igualando su última actuación en 2022, para convertirse en el primer jugador en la historia en marcar tantos en dos Copas del Mundo. Tiene 20 goles en 20 partidos de la Copa del Mundo en su carrera. Tan solo tiene 27 años, y simplemente sigue batiendo récords, como ha hecho toda su vida.

Morocco intentó diferentes planes, uno más defensivo y profundo en la primera mitad y uno ligeramente más ofensivo en la segunda mitad. El ataque francés creó oportunidades contra ambos y obligó a Bounou a realizar grandes paradas. Cuando no hay espacios, Doukouré es letal. Cuando el espacio se abre, Barcola corre hacia él. Los cuatro delanteros, los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Mosqueteros – como quieras llamarlos – fueron geniales una vez más.

Deberían haber marcado cinco o seis, pero sus dos goles fueron excepcionales, con un tiro especial curvado de Mbappé y un típico remate de Dembélé (nota la carrera de Mbappé, por cierto, para hacer más espacio a su compañero de equipo). Dos bellezas, dos regalos para el fútbol … como este ataque francés. — Julien Laurens

Cuidado en 2030 — Marruecos está listo para competir

Marruecos se ha consolidado como la nación más fuerte de África después de construir sobre su aparición en las semifinales en 2022 con un avance a los cuartos de final en esta oportunidad – y perdiendo ante Francia en ambas ocasiones. Pero con un sorteo más favorable, el equipo de Mohamed Ouahbi podría haber llegado más lejos en esta competencia.

Francia es el equipo destacado en el torneo con diferencia, por lo que sería injusto sugerir que Marruecos ha retrocedido al llegar a los últimos ocho en esta ocasión. Aparte de Bounou, ninguno de los jugadores titulares de Marruecos en este partido tiene más de 30 años, mientras que el mediocampista Ayyoub Bouaddi tiene solo 18 años, por lo que la mayoría de este grupo seguirá estando presente en 2030, cuando Marruecos sea coanfitrión del torneo con España y Portugal.

Marruecos tiene una prolífica base de jóvenes y ha logrado aprovechar su gran comunidad, con jugadores nacidos en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Eso solo continuará.

Todavía tienen sus problemas, como la falta de cobertura adecuada para la amenaza ofensiva del lesionado Ismael Saibari y la falta de profundidad real en la retaguardia sin los lesionados Nayef Aguerd, Romain Saïss y Jawad El Yamiq. Pero con cuatro años para construir de cara a una Copa del Mundo en la que jugarán en casa, Marruecos podría convertirse en un auténtico contendiente para ganar el torneo y convertirse en la primera nación africana en lograrlo.

En lugar de retroceder desde Qatar 2022, Marruecos ha demostrado que tiene bases sólidas sobre las cuales construir en el futuro. — Ogden

Los jugadores de apoyo de Francia son las estrellas no reconocidas

Quítate el partido contra Noruega, cuando Stale Solbakken jugó con su equipo B y Francia marcó tres goles en los primeros 32 minutos, y el equipo de Didier Deschamps ha logrado algunos números defensivos ridículos en los otros cuatro partidos, contra Senegal, Iraq, Suecia y Marruecos. Solo 2,33 xG concedidos, cediendo 23 tiros, apenas cuatro de ellos a la portería. Y de las muy pocas oportunidades que Francia cede, pocas son consideradas grandes ocasiones según Opta. De hecho, desde el inicio de la segunda mitad en el partido contra Senegal (y excluyendo el caos de Noruega), solo han cedido dos tiros con un xG mayor a 0.10.

Vale, Iraq, Suecia y Paraguay quizás no sean particularmente buenos, pero Marruecos y Senegal disputaron la última final de la Copa de África. A esto se le llama defensa sólida. Parte de ello son los centrales, William Saliba y Dayot Upamecano, siendo muy buenos. Pero parte de ello es que cuando los equipos se sientan atrás e intentan jugar al contragolpe, a menudo les resulta difícil ser efectivos en la transición.

Mucho de esto se debe a la pareja de mediocampistas Adrien Rabiot y Manu Kone, quienes tomaron el mando después de la lesión de Tchouameni. Ambos han sacado sus cascos de trabajo para Deschamps en esta Copa del Mundo, adaptándose a roles más defensivos de lo que vemos de ellos en sus clubes, con el AC Milan y AS Roma. Su desinterés y humildad permiten a Deschamps jugar con un frente ofensivo tan atacante, porque uno u otro suele estar cerca para frenar la mayoría de los contragolpes contrarios antes de llegar al tercio final.

Por otro lado, uno se pregunta cómo funcionaría el eje Rabiot-Koné contra un equipo que mantiene la posesión, compromete a sus jugadores en ataque y presiona en el centro del campo, como, por ejemplo, España, a quienes podrían enfrentar en la semifinal. Deschamps cruzará ese puente cuando llegue. Pero, por ahora, sabe que sin el excelente trabajo de sus siete defensores, no estaríamos perdiendo la cabeza por su frente ofensivo todo el tiempo. — Gab Marcotti

Bounou es inmenso pero no puede hacerlo todo por Marruecos

El partido prácticamente terminó una vez que Dembélé marcó el segundo gol de Francia después de 66 minutos. Sin embargo, Marruecos solo seguía en el juego en ese momento debido al rendimiento de Bounou en la primera mitad.

El arquero de 35 años salvó un cabezazo temprano de Upamecano, luego detuvo el penalti de Mbappé para sumar cuatro paradas de penalti en su carrera en la Copa del Mundo. Antes de que terminara la primera mitad, Bounou también realizó una buena parada a Doukouré y desvió el disparo desde larga distancia de Lucas Digne al travesaño.

No pudo hacer nada en el gol de Mbappé. El retroceso fue tan corto, y el área penal estaba tan congestionada, que apenas lo vio.

Está claro que se sentirá decepcionado por su papel en el gol de Dembélé; no fue ayudado por sus defensores, pero logró tocar el balón. Sin embargo, su muñeca no fue lo suficientemente fuerte como para evitarlo. Aun así, Bounou ha tenido otro gran torneo. Fue fantástico en Qatar y ha impresionado de nuevo aquí. Muchos de los porteros africanos han tenido un buen desempeño, como Vozinha de Cabo Verde.

Ahora la pregunta es si Bounou seguirá estando en 2030. Tendrá 39 años en la próxima Copa del Mundo, pero habrá una razón emocional para quedarse, ya que será coanfitrión de Marruecos. Ha demostrado este verano que todavía es más que capaz en este nivel. — Rob Dawson