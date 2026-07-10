El ex aspirante a los Bills, Gable Steveson, listo para el tan esperado debut en UFC

Stevenson, dos veces campeón nacional de la División I de la NCAA y cuatro veces campeón del Big Ten que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano de 2020 en lucha libre, se unió inicialmente a World Wrestling Entertainment. Después de que eso no funcionó, el producto de la Universidad de Minnesota, que nunca había jugado béisbol en la escuela secundaria, firmó con Buffalo en mayo de 2024 como liniero defensivo.

“Pienso en un par de cosas, una de las cuales es que creo firmemente en los luchadores y en las habilidades que se desarrollan en la lucha libre y cómo se pueden transferir para ser un jugador de fútbol realmente bueno, especialmente entre los grupos de posición de la línea ofensiva y la línea defensiva”, dijo el entonces entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, al ver a Steveson. “No haber jugado al fútbol nunca, ni siquiera en la escuela secundaria, es un poco diferente. Es un poco único, por lo que hay más trabajo por hacer en términos de comenzar desde cero, desde cero, y luego tratar de construir cada día”.

El primer partido de fútbol de Steveson fue en realidad el primer partido de pretemporada de los Bills en 2024, un juego en el que tuvo una entrada y presión de QB en 14 jugadas. Su carrera en la NFL equivaldría a tres juegos de pretemporada, tres tacleadas y dos hits de QB.

Sin embargo, dejó una impresión. Uno que ha pasado a su nuevo entrenador en jefe, Greg Jackson, uno de los entrenadores más famosos en la historia de las MMA, habiendo entrenado a campeones anteriores de UFC como Rashad Evans, Carlos Condit, Holly Holm, George St-Pierre y Jon Jones.

“Creo que si eres fanático, necesitarás sintonizarnos para ver qué puede hacer este tipo”, dijo Jackson en UFC integrado. Quiero decir que ya ganó la medalla de oro olímpica en peso pesado en lucha libre. Es tan difícil de hacer que ni siquiera puedo decírtelo. ¿Dónde está el techo? ¿Qué puede lograr? ¿Qué puede hacer? Te lo digo ahora mismo, he trabajado con la mayoría de los mejores luchadores que jamás hayan practicado este juego y su habilidad atlética no tiene precedentes. La forma en que piensa las cosas, lo inteligente que es, lo entrenable que es. Necesitas sintonizarnos ahora para ver dónde está el techo para este tipo, porque podría estar redefiniendo lo que es este deporte”.

Jones, cuyo hermano Chandler y su difunto hermano Arthur jugaron en la NFL, está muy involucrado en la carrera de Steveson, que dará su próximo (y más grande) paso el sábado.

Había muchas probabilidades de que Steveson llegara a los Bills. Sin embargo, cuando Steveson (3-0) se enfrente a Ellison (5-2) el sábado, el jugador de 26 años lo hará como un gran favorito.

Steveson no está evitando la exageración o la presión, aceptándola como tal vez solo un atleta generacional que posee una medalla de oro en lucha libre y que una vez decidió intentar ser un jugador de la NFL sin experiencia previa puede hacerlo. En sus tres peleas anteriores de MMA, Steveson prevaleció en el primer asalto por nocaut, habiendo totalizado solo 5 minutos y 52 segundos de tiempo en jaula.

“Este será el espectáculo que quiero que sea”, dijo. “Será el show de Gable Steveson. Cuando salga, espero que todos quieran sintonizarnos y quieran ver una victoria feroz y una actuación dominante de mi parte”.

En este punto, todavía podría tener más tiempo de juego de pretemporada con los Bills en su currículum que tiempo de pelea. Con el tiempo eso cambiará. Por ahora, sin embargo, uno de los mejores luchadores estadounidenses que jamás haya pisado una colchoneta está listo para conquistar el UFC, aproximadamente dos años después de que se estuviera preparando para el campo de entrenamiento en el oeste de Nueva York.