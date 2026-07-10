El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tűrk, pidió el jueves que todas las partes cesen las hostilidades en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de la RDC y el grupo armado M23 respaldado por el ejército de Ruanda en la región fronteriza de Kivu del Sur se intensificaron en las últimas dos semanas.

Esta situación es parte de una lucha que ha fluctuado al menos desde que el M23 volvió a emerger en 2021 y se apoderó de grandes extensiones de territorio, en una región fronteriza plagada por conflictos durante décadas.

Tűrk lamentó el impacto en los civiles de los recientes enfrentamientos en Kivu del Sur, llamando a esfuerzos nacionales e internacionales concertados para rebajar las tensiones.

“Es profundamente preocupante que a pesar de los acuerdos alcanzados como parte de los procesos de paz en curso, los combates continúen sin cesar en el este de la RDC, matando, hiriendo y desplazando a civiles y destruyendo medios de vida”, dijo Tűrk.

Hubo intensos enfrentamientos alrededor del pueblo de Mulima en Fizi los días 4 y 5 de julio, a pesar de un acuerdo marco de paz acordado en Doha a finales del año pasado y elogiado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha hecho relativamente poco para detener los combates.

“Insto a las fuerzas armadas congoleñas y al M23 a que se retiren inmediatamente de la violencia y actúen con urgencia para rebajar las tensiones”, dijo Tűrk.

“También exhorto a ambas partes a tomar medidas significativas para proteger a los civiles en Mulima y en la amplia región de la meseta de Fizi y Mwenga. El uso de armas explosivas con efectos de amplia área en zonas pobladas tiene consecuencias devastadoras y debe detenerse”, agregó.

La oficina de Tűrk también afirmó en su comunicado que “instó a Ruanda a cesar su apoyo al M23 y a retirar sus tropas de la RDC”, al mismo tiempo que instaba a la RDC a “intensificar” sus esfuerzos para “desmovilizar, desarmar y repatriar a los miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”, aunque sin citar directamente al funcionario austriaco.

La ONU sospecha que ambas partes son culpables de crímenes de guerra en los recientes enfrentamientos en Kivu del Sur.

Contexto:

La situación en el este de la RDC ha sido marcada por conflictos prolongados y complicaciones políticas tanto a nivel interno como con países vecinos como Ruanda.

Verificación de los hechos:

Es importante verificar la información sobre las acusaciones de crímenes de guerra en los enfrentamientos recientes en Kivu del Sur para obtener una comprensión precisa de la situación.