El gigante de los chips SK Hynix recauda 26.500 millones de dólares mientras las acciones suben en su excelente cotización en EE.UU.

Según se informa, la demanda de la oferta de SK Hynix fue siete veces mayor que el número de acciones disponibles, lo que pone de relieve el fuerte apetito de los inversores por una empresa clave en la cadena de suministro de IA.

El enorme apetito significa efectivamente que los inversores estaban tan desesperados por comprar las acciones que la compañía pudo cobrar un precio un 2,9% más alto que el precio actual de sus acciones en Seúl, en lugar de ofrecer un descuento tradicional.

Cada acción depositaria estadounidense equivale a una décima parte de una acción ordinaria negociada en Seúl, dijo SK Hynix.

La oferta ofrece a los inversores estadounidenses una forma de comprar acciones de SK Hynix sin tener que negociar a través de una bolsa de valores extranjera.

La compañía ha prometido importantes inversiones para desarrollar las capacidades de fabricación de chips y de inteligencia artificial de Corea del Sur en los próximos años.

“Están utilizando el dinero que están recaudando con esta cotización en EE.UU. para ayudar a construir más plantas, para desarrollar estos chips de alta gama”, dijo a la BBC Shanti Keleman, codirectora de inversiones de Seven Investment Management.

“Van a construir esas plantas en Corea y obviamente Estados Unidos tiene mucha gente dispuesta a invertir, por lo que tiene sentido ir allí para recaudar dinero”.

Sin embargo, el profesor de negocios de la Universidad de Hanyang, Yun Youngjin, dijo que si bien es probable que el gobierno de Corea del Sur cuente con la medida para recaudar fondos para inversiones nacionales, una cotización en Nasdaq conlleva algunos riesgos, especialmente si los inversores mueven dinero hacia los EE.UU. y lejos del mercado de valores de Corea del Sur.

En junio, el gobierno del país reveló planes para invertir más de 880 mil millones de dólares en asociación con SK Hynix y Samsung.

Tanto SK Hynix como Samsung tienen valoraciones bursátiles de más de 1 billón de dólares, uniéndose a un grupo creciente de empresas que incluye a los gigantes tecnológicos Nvidia, Apple, Microsoft y Alphabet, propietario de Google.