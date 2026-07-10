Conozca a SK Hynix, el fabricante de chips surcoreano de billones de dólares debutando en los mercados de EE. UU.

Los inversores estadounidenses tienen una nueva manera de ingresar al auge de la memoria. SK Hynix, la segunda empresa más valiosa de Corea del Sur, solo superada por Samsung, está programada para comenzar a cotizar en el Nasdaq el viernes. El debut en el mercado, coincidiendo con los ambiciosos planes de expansión de la empresa en EE. UU., llega después de un aumento de más de siete veces en su precio de las acciones en el último año, un rally que elevó la capitalización de mercado de SK Hynix a alrededor de $1 billón.

Muchos estadounidenses no conocen el nombre de SK Hynix, pero probablemente han tenido mucha exposición a los productos de la empresa. Junto con Micron y Samsung, SK Hynix es uno de los tres principales fabricantes de memoria informática utilizada en computadoras portátiles y teléfonos vendidos por empresas como Apple y Dell.

La memoria ocupaba desde hace tiempo un rincón tranquilo en el mercado de semiconductores. Eso ha cambiado drásticamente en los últimos años debido a la creciente demanda de inteligencia artificial, que ha trastornado la industria, creando graves escaseces de chips y enviando los precios a niveles récord.

SK Hynix es líder en la memoria de alto rendimiento utilizada en los chips de inteligencia artificial de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo. Mientras que los componentes de memoria suelen ser chips relativamente simples, a menudo llamados RAM, que cada computadora necesita para almacenar datos, la memoria de alto ancho de banda, o HBM, es más complicada, ya que apila muchas capas de memoria tradicional juntas. SK Hynix fue la primera en hacerlo, y los analistas proyectan que la empresa capturará más de la mitad del mercado este año.

En junio, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, visitó SK Hynix en un viaje a Seúl, mientras las dos empresas anunciaban una asociación de varios años. Nvidia es el mayor comprador de HBM.

“Esa ventaja ha posicionado a SK Hynix como uno de los mayores beneficiarios del rápido crecimiento en infraestructura de inteligencia artificial”, dijo la analista de TrendForce, Ellie Wang.