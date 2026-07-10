Ejecutivo de los Phillies rompe filas en críticas a nueva propuesta de draft de la MLB

FILADELFIA, PA – 29 DE AGOSTO: El logotipo de los Phillies en la sección 108 asiento 32 se muestra en Citizens Bank Park el 29 de agosto de 2017 en Filadelfia, Pensilvania. La lluvia canceló el juego contra los Bravos de Atlanta y se reprogramó como un doble juego para mañana. (Foto de Corey Perrine/Getty Images) Getty Images

El draft de Grandes Ligas de Béisbol podría enfrentar uno de los cambios más significativos en su historia si una propuesta para eliminar a los jugadores de secundaria del evento se convierte en realidad.

Aunque la idea sigue en etapa de discusión como parte de la propuesta de Grandes Ligas de Béisbol para un nuevo acuerdo colectivo de trabajo (CBA) con el sindicato de jugadores , ya ha generado debates en todo el deporte entre ejecutivos, cazatalentos y funcionarios de desarrollo de jugadores.

Y pocos sentirían el impacto de manera más directa que los directores de scouting amateur, cuyos departamentos pasan años evaluando talento de secundaria en todo el mundo. Para las organizaciones que han construido sistemas agrícolas exitosos identificando prospectos de secundaria, la propuesta remodelaría fundamentalmente el proceso de reclutamiento.

Y el director de scouting amateur de los Philadelphia Phillies, Brian Barber, parecía oponerse a la idea, rompiendo filas con los altos cargos de MLB mientras intentan introducir numerosos cambios en un nuevo CBA.

“Brian Barber dijo que no estaría emocionado con la actual propuesta de eliminar a los jugadores de secundaria del draft de MLB, aunque reconoció que aún no hay nada definitivo,” informó Crossing Broad según Luke Arcaini .

Director Ejecutivo de los Philadelphia Phillies No Está ‘Emocionado’ Sobre el Cambio Propuesto por MLB en el CBA Barber amplió por qué la propuesta le preocupa, sugiriendo que alteraría dramáticamente la profesión en sí. “Cambiaría completamente el panorama de lo que significa el scouting,” dijo Barber, según Grace Del Pizzo de OnPattison . Esa perspectiva tiene peso, dado el prestigio de Barber como uno de los ejecutivos de scouting más respetados del béisbol y el hecho de que los ejecutivos de MLB generalmente quieren mostrar unidad mientras los dueños negocian numerosos cambios con el sindicato de jugadores. Desde que se unió a los Phillies, Barber ha supervisado múltiples drafts que han ayudado a fortalecer uno de los mejores sistemas de granjas de la organización, a menudo apuntando a talentos de secundaria con gran potencial junto a jugadores universitarios pulidos. Aunque MLB no ha finalizado ningún cambio, los comentarios de Barber resaltaron la incertidumbre en torno a una propuesta que eliminaría una clase entera de prospectos de las tablas de draft.