El emisor de stablecoin Circle acaba de recibir luz verde para operar como un banco. Las acciones suben un 5%

La emisora de stablecoins Circle se disparó después de que la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU., u OCC, le otorgara la aprobación el viernes para operar como un banco fiduciario, según informó la compañía.

Las acciones de la empresa habían caído desde sus máximos anteriores, pero terminaron el día con un aumento de casi el 5%.

La aprobación le otorga a la empresa la capacidad de gestionar reservas directamente para sus stablecoins reguladas, principalmente el stablecoin USDC, que tiene más de $ 73 mil millones en circulación. El nuevo banco operará bajo el nombre de Circle National Trust. Anteriormente, Circle necesitaba bancos y custodios de terceros para mantener el efectivo y los activos del Tesoro que respaldan el USDC.

La carta no autoriza a Circle a operar como un banco comercial que reciba depósitos y otorgue préstamos.

Las acciones reflejan una tendencia más amplia en la industria de las criptomonedas, donde las empresas están tratando de pasar de ser aplicaciones financieras a infraestructura financiera. Las recientes acciones de la OCC han incluido aprobaciones o solicitudes de Coinbase, BitGo, Fidelity Digital Assets, Ripple y Paxos, reflejando la carrera por controlar una mayor parte de la estructura financiera regulada.

La estructura fiduciaria también puede simplificar los requisitos regulatorios para contrapartes internacionales, dijo Dante Disparte, director de estrategia de Circle, a CNBC.

La carta también otorga a Circle un regulador bancario nacional, en lugar de estar sujeto a regulaciones estatales, lo cual ha sido un punto de dolor importante para las nuevas empresas que juegan en la industria de servicios financieros altamente regulada. En lugar de un solo libro de reglas, las empresas regularmente enfrentan 50 ligeramente diferentes que no solo pueden frenar el crecimiento, sino también aumentar los costos.

La carrera de stablecoins se ha intensificado desde la aprobación de la Ley GENIUS hace casi un año, que estableció un marco federal para las stablecoins de pago. Según esa ley, los emisores de stablecoins grandes como Circle deben obtener una carta de la OCC.

Como resultado, cada vez más firmas financieras tradicionales desean emitir sus propias stablecoins, lo que presenta un desafío competitivo creciente para USDC, ya que pueden captar flujos de pagos, profundizar las relaciones con los clientes y construir servicios financieros sobre dólares digitales programables en lugar de depender de emisores de terceros como Circle.

La aprobación de la carta de la OCC llega el mismo día en que la red mundial de mensajería financiera Swift lanzó un consorcio blockchain con 17 bancos, incluidos Citi y HSBC, en un impulso de pagos las 24 horas del día para ayudarlo a competir en la carrera de stablecoins.

También en junio, un consorcio de más de 140 empresas, que incluye Blackrock, Coinbase, Mastercard, Stripe y Visa, se unió al nuevo esfuerzo de stablecoin Open USD (OUSD), donde los rendimientos de reserva se distribuyen a socios participantes en lugar de un único emisor.

La OCC no respondió a una solicitud de comentarios de CNBC.