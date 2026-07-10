Quiksilver monta una nueva ola: el surf, el reggae y la realeza chocan en Jamaica

KINGSTON, Jamaica – La marca internacional de surf Quiksilver está causando un impacto definitivo en el Caribe, apostando fuerte a la floreciente cultura del surf de la región al entrelazar los hilos del atletismo de alto rendimiento, la moda y la exportación más famosa de la isla: la música reggae.

El surfista profesional australiano Lungi Slabb (izq.) disfruta de un momento divertido con el músico Zion Marley (c) y el surfista jamaicano Elishama Beckford en Portland, Jamaica. Foto de : QuiksilverEn un movimiento que señala un cambio significativo en el foco mundial del surf, Quiksilver ha contratado oficialmente a la campeona nacional jamaicana Elishama Beckford como embajadora de la marca. Para celebrar la asociación, la marca orquestó un intercambio cultural único, llevando al free surfista australiano Lungi Slabb a la isla.

El resultado fue una breve gira que combinó olas de talla mundial con las profundas raíces de la música jamaicana, guiada nada menos que por el músico y nieto de Bob Marley, Zion Marley.

Para Todd Saunders, director creativo de Quiksilver Global Marketing, la iniciativa pretendía reconocer la “magia” que durante mucho tiempo ha estado hirviendo bajo la superficie del Caribe.

“Es un privilegio para Quiksilver trabajar con comunidades de surfistas de todo el mundo, desde partes de la Polinesia donde se ha identificado talento desde hace mucho tiempo, hasta áreas más emergentes como el Caribe”, afirmó Saunders. â€œSiempre hemos seguido a Elishama y su carrera a travÃ©s del programa aquÃ en Jamnesia en Jamaica. Nuestros ojos han estado puestos en el Caribe en general y en Jamaica en particular”.

Saunders destacó la conexión orgánica entre el deporte y el estilo de vida local. â€œComo alguien estuvo diciendo durante los Ãºltimos dÃas que pasamos, el reggae es la banda sonora del surf. Y mucha gente ya vive en esta frecuencia, esta vibra que se comparte en toda la comunidad mundial del surf”.

La sinergia fue palpable cuando Slabb llegó para unirse con Beckford y Marley. “Pensamos que era un momento maravilloso para traer a Lungi Slabb de Australia, que comparte tantas cosas culturalmente, estilo de surf y, por supuesto, música”, añadió Saunders. “Con Shama (Beckford), conectaron con su amigo, Zion Marley, por lo que los últimos días han sido descritos como un flujo, como una vibra. Poder documentar eso y arrojar luz sobre la magia del surf en el Caribe a nivel mundial, el privilegio es nuestro”. Zion Marley (izq.) recibiendo algunos consejos de surf de Elishama Beckford en Portland, Jamaica.

La gira no se trataba sólo de coger olas; se trataba de inspirar a la próxima generación. El grupo visitó la parroquia oriental de Portland, donde se relacionaron con los jóvenes locales, una experiencia que, según Beckford, es la verdadera medida del éxito de la asociación.

“Quiksilver apoya a un surfista jamaicano y a alguien del Caribe es algo muy importante”, enfatizó Beckford. â€œMás que solo para mí, ayer estuvimos en Portland y vimos cómo los niños pequeños se sintieron inspirados por eso. Se ve en sus ojos que ven el potencial y ven la posibilidad, y ese es uno de los ángulos más importantes para mí. Me encantan momentos así. Es un círculo completo. Estamos deseando seguir creciendo, persiguiendo olas”.

Para Slabb, la isla dejó una huella imborrable. Expresó su admiración por el talento local y la vibrante cultura, e incluso puso su mirada en un objetivo monumental para los surfistas de la región.

“Me encanta la isla, el ambiente y la cultura”, dijo Slabb. “Aquí hay mucho talento. Espero que algún día un surfista del Caribe pueda llegar a los Juegos Olímpicos”.

La conexión se solidificó aún más con la presencia de Zion Marley, quien vinculó la adrenalina del surf con el flujo creativo de la música. Hablando de la dinámica del grupo, Marley notó los profundos paralelos entre montar una ola y montar un ritmo.

“Es especial porque la familia Marley hace mucho trabajo de divulgación y esta es simplemente otra forma de unir a la gente y mostrar la mentalidad de amor único”, explicó Marley. “Pude mostrarles un poco mi mundo y mostrarles el lado musical de las cosas. Lo que sienten cuando están montando la ola es lo mismo que yo siento cuando estoy, a falta de una palabra mejor, montando un ritmo o montando un ritmo”.

Continuó, describiendo la experiencia como un “estado de fluidez”. “Es inspirador ver la valentía que ambos llevan en ellos y que les permite practicar el deporte con su máxima capacidad sin la parte de comparación”. Es más bien algo divertido, fluido y amoroso. Primero tienes que amarlo para hacerlo realmente, y me demostró que somos más parecidos de lo que realmente pensamos”.

Agregando una capa comercial a la fusión cultural, Quiksilver lanzó recientemente una nueva línea de ropa que presenta la colección de Bob Marley a través de la fundación de la familia Marley. La colaboración representa un momento de cierre de círculo para la marca, uniendo la iconografía de la leyenda del reggae con el dinámico deporte del surf.

Mientras el sol caribeño se pone tras esta colaboración histórica, Quiksilver parece preparado para subirse a esta ola de “mística natural” hacia el futuro, consolidando a Jamaica como una piedra angular de la comunidad mundial del surf.