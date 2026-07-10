Mikel Merino volvió a salir desde el banquillo para mantener viva la ilusión de la Copa del Mundo de España al aprovechar un error de Senne Lammens para sellar una victoria por 2-1 en los cuartos de final contra Bélgica.

Los campeones europeos eran los favoritos en Los Ángeles, pero el equipo de Rudi García los hizo trabajar duro, mostrando una impresionante resistencia al marcar por primera vez en el torneo en la portería de España.

Fabian Ruiz puso a España por delante en el minuto 30, solo para que Charles De Ketelaere igualara para Bélgica 11 minutos después.

Un emocionante partido parecía destinado a la prórroga, pero España se aseguró un lugar en las semifinales contra Francia dos minutos antes del final del tiempo reglamentario.

Lammens, quien reemplazó al lesionado Thibaut Courtois en el minuto 71, no pudo desviar un disparo desde larga distancia de Pau Cubarsi, y Merino fue el más rápido en reaccionar.

El jugador del Arsenal fue el héroe del partido en el tiempo de descuento en la victoria de octavos de final contra Portugal y no falló al aprovechar el rebote para enviar a España a Dallas, donde los favoritos del torneo, Francia, esperan en un emocionante enfrentamiento.

Merino repite la hazaña mientras España vuelve a hacerlo tarde

Bélgica, que perdió al mediocampista Youri Tielemans por lesión en el calentamiento, frustró con éxito a España durante gran parte de las primeras etapas y ofreció una amenaza a través de la estrella del Manchester City, Jeremy Doku.

El hecho de que un disparo de Lamine Yamal en el minuto 21 que Courtois pudo ver volar el poste representara la mejor oportunidad de España antes del descanso para hidratarse, fue ilustrativo de las dificultades de España para superar a Bélgica.

Pero encontraron una forma de abrirse paso cuando Pedro Porro fue habilitado por Yamal por la derecha y pasó el balón hacia atrás para Dani Olmo, cuyo disparo a corta distancia fue repelido por Courtois, pero solo hasta Ruiz, quien lo mandó a la red en el rebote.

Courtois tuvo que lanzarse al suelo para evitar un tiro libre de Yamal, con el adolescente del Barcelona disparando hacia la red lateral después de cortar desde la derecha de manera característica.

Y España fue castigada por no duplicar su ventaja por De Ketelaere, quien una vez más mostró su capacidad letal frente al arco tras marcar dos goles en la demolición de los Estados Unidos en octavos de final.

Kevin De Bruyne habilitó a Timothy Castagne por la derecha con un pase inteligente, y el centro del Fulham fue convertido con un cabezazo magistral de De Ketelaere.

Bélgica vio una oportunidad de completar la remontada desaprovechada al comienzo del segundo tiempo cuando Maxim De Cuyper disparó hacia la red lateral después de una excelente jugada por la izquierda de Doku.

Yamal y Mikel Oyarzabal fueron ambos detenidos por Courtois, pero la lesión del portero del Real Madrid resultó ser el punto de inflexión.

Courtois dejó el campo en lágrimas al terminar lo que probablemente fue su último partido en la Copa del Mundo de manera prematura, y Merino se aseguró de que jugadores como De Bruyne y Romelu Lukaku también se despidieran del torneo aprovechando de forma implacable el fallo de Lammens al no detener el disparo de Cubarsi.