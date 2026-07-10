Trump despide a miembros del organismo electoral federal antes de las elecciones de mitad de mandato.

El jueves, la Casa Blanca despidió a los tres miembros restantes de un comité federal bipartidista que ayuda a los estados y funcionarios locales a administrar las elecciones, un movimiento que podría afectar las elecciones intermedias apenas semanas después de que la Corte Suprema revocara un precedente de 90 años y permitiera al presidente destituir a funcionarios independientes de agencias federales.

Hechos clave: – Según varios medios, los dos comisionados demócratas restantes de la Comisión de Asistencia Electoral, Thomas Hicks y Benjamin W. Hovland, fueron despedidos por correo electrónico. – También pidieron la renuncia a la única comisionada republicana de la agencia, Christy McCormick. – La Casa Blanca confirmó los despidos y dijo a NBC News que las personas destituidas serán “reemplazadas”, sin especificar un plazo ya que las nuevas designaciones necesitarán la aprobación del Senado. – Los correos enviados a los dos comisionados demócratas fueron firmados por Morgan DeWitt Snow, subdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, e informaron que sus posiciones habían sido “terminadas de inmediato”. – Según Votebeat, el cuarto comisionado de la agencia, el nombrado republicano Donald Palmer, renunció a la agencia a principios de este año y se unió a la conservadora Heritage Foundation.

Contexto: La Corte Suprema permitió al presidente Trump despedir a oficiales independientes de organismos federales, lo que ha llevado a preocupaciones sobre posibles interferencias en las elecciones próximas.

Hecho clave: El presidente Trump ha hecho afirmaciones falsas sobre elecciones ganadas por candidatos demócratas y ha continuado promoviendo teorías de conspiración sobre el fraude electoral.

Lectura adicional: – Trump destituye a los líderes de la Comisión de Asistencia Electoral (CNN) – Trump destituye a los miembros restantes de la Comisión de Asistencia Electoral antes de las elecciones intermedias (NBC News)