Equipos drenando nuevamente el Lincoln Memorial Reflecting Pool como parte de una renovación problemática.

WASHINGTON — Los equipos están drenando nuevamente la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln, ya que los esfuerzos problemáticos del presidente Donald Trump para renovar la vía acuática superan con creces su objetivo inicial de tenerla lista para el 4 de julio para conmemorar el cumpleaños 250 de la nación.

El presidente sugirió inicialmente que sus renovaciones durarían un siglo. Sin embargo, dentro de semanas de que el proyecto alcanzara originalmente la finalización el mes pasado, el agua fue afectada por una floración de algas y pedazos del nuevo revestimiento parecían estar desprendiéndose del fondo.

Trump ha culpado a los vándalos por el desprendimiento, aunque sus críticos alegan que se debe a un trabajo de reparación deficiente.

El secretario del Interior, Doug Burgum, cuya agencia supervisa el Servicio de Parques Nacionales, dijo a la podcaster conservadora Katie Miller en una entrevista publicada a principios de esta semana que la nueva ronda de drenaje estaba planeada. También señaló que el agua aún podría contener restos de un extenso espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia sobre el National Mall.

â€œDrenar el agua, limpiar los restos de fuegos artificiales,â€ dijo Burgum a Miller, quien es la esposa del jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller. â€œReparar el vandalismo que se hizo. Volver a llenarla.â€

El trabajo en la Piscina Reflectante es solo uno de varios proyectos que Trump ha liderado en la capital de la nación. Más notablemente, demolió el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de $400 millones y planea construir un arco imponente entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Inicialmente anunció sus intenciones de embellecer la Piscina Reflectante esta primavera, diciendo que quería que estuviera lista antes de las celebraciones del cumpleaños 250 de la nación.

Se drenó el agua y Trump ordenó que el fondo se pintara de lo que él llamó â€œazul de la bandera estadounidense.â€ En mayo, el presidente publicó en su sitio de redes sociales de la piscina: â€œ¡El objetivo es tenerlo hecho, en este nivel superior, antes del 4 de julio â€” ¡Vamos adelantados al cronograma!â€

Pero los problemas comenzaron rápidamente después de que se completara el trabajo inicial. Trump culpó a los vándalos, y documentos judiciales mostraron más tarde que el Servicio de Parques Nacionales informó a la Policía del Parque de EE. UU. un incidente el 9 de junio en el que un cuchillo o cuchilla afilada cortó el nuevo revestimiento de la piscina.

El jueves, el ex piragüista olímpico David Hearn se declaró no culpable en el Tribunal Superior de DC por dañar deliberadamente la Piscina Reflectante. Hearn dijo que metió la mano dentro de la piscina para examinar el sellador pelado y soltó un pedazo cuando se lo indicó un trabajador del parque.

Sus abogados y otros críticos de la administración Trump han criticado el caso como un abuso de poder judicial y sostienen que está siendo utilizado como chivo expiatorio por el trabajo deficiente de reparación de la Piscina Reflectante.

Al menos otras tres personas han sido acusadas en el mismo tribunal de delitos menores por supuestamente quitar trozos de pintura de la Piscina Reflectante, según registros judiciales en línea. Los tres se declararon no culpables durante sus comparecencias iniciales en el tribunal el miércoles.

La piscina estuvo cerrada para la celebración del Día de la Independencia, que incluyó lo que Trump dijo que era el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo. El presidente había dicho que la piscina tendría que volverse a drenar como parte de la nueva ronda de reparaciones.

Burgum también ha dicho que la administración Trump no buscará ofertas para las nuevas rondas de reparaciones. Dijo a “State of the Union” de CNN el fin de semana pasado: â€œUsaremos la misma empresa porque hicieron un trabajo fantástico.”

Green Water Solutions, con sede en Ohio, también conocida como Greenwater Services, recibió un contrato de $1.7 millones para instalar un sistema de purificación de agua en la Piscina Reflectante, mientras que Atlantic Industrial Coatings, con sede en Virginia, recibió $14.7 millones para repintar e impermeabilizar el suelo de concreto de la piscina.

Senadores y miembros de la Cámara Demócratas están investigando el proyecto de la piscina, incluyendo buscando respuestas sobre cuántos fondos de los contribuyentes están involucrados.