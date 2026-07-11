Alta corte rechaza la mayoría de las reclamaciones de dieselgate presentadas por 1,6 millones de propietarios de automóviles en el Reino Unido.

Alta corte rechaza la mayoría de las reclamaciones de dieselgate presentadas por...

Los fabricantes de automóviles dieron la bienvenida a un veredicto del tribunal que rechazó la mayoría de las acusaciones en una demanda de “dieselgate” presentada en nombre de 1,6 millones de propietarios de automóviles contaminantes en el Reino Unido.

En su fallo, la jueza Lady Justice Cockerill dijo que “en la mayoría de los casos, el tribunal encontró que la estrategia relevante no constituyó un dispositivo de derrota prohibido” – un software que permite que el motor se comporte de manera diferente en las pruebas.

Sin embargo, señaló que la tecnología y estrategias utilizadas en algunos autos de Mercedes y Peugeot-Citroën podrían constituir dispositivos de derrota.

Los abogados de los demandantes dijeron que están considerando apelar, ya que consideran que el fallo crea una divergencia significativa entre la posición legal en Gran Bretaña y gran parte de Europa.

Los demandantes argumentaron que los fabricantes diseñaron vehículos con tecnología que reduciría las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) en las pruebas en comparación con condiciones de manejo normales. Los fabricantes negaron usar dispositivos de derrota prohibidos.

El caso contra los fabricantes, el juicio de acción grupal más grande en la historia legal inglesa, se escuchó en el alto tribunal durante 15 semanas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

Se enfocó en 20 vehículos vendidos por cinco fabricantes – Mercedes, Ford, Renault, Nissan y Peugeot/Citroën – desde 2009, pero el fallo también vincula a otros fabricantes.

La jueza dijo: “No toda calibración o estrategia de control de emisiones constituye un dispositivo de derrota”.

Cockerill dijo que demostrar la intención de manipular una prueba era necesario, agregando: “No era suficiente que los demandantes simplemente establecieran que las estrategias impugnadas reducían la efectividad de los sistemas de control de emisiones fuera de las condiciones relevantes de prueba”.

El fallo encontró que: “Sin embargo, interpretar las pruebas es difícil y ninguno de los enfoques para aislar el efecto de una calibración particular en el NOx fue del todo satisfactorio”.

Su fallo también dijo que “si se tomara un enfoque alternativo al significado de ‘dispositivo de derrota’, se establecería un mayor número de dispositivos de derrota, incluidos dispositivos en cada uno de los automóviles de los fabricantes líderes”.

Mercedes-Benz dijo que el tribunal había fallado “en gran medida a favor” del fabricante, pero dijo que estaba considerando apelar sobre el vehículo considerado no conforme. La funcionalidad fue eliminada de los vehículos en 2015.

Stellantis, propietario de Peugeot-Citroën, dijo que estaba considerando apelar sobre las acusaciones respaldadas.

Nissan dijo que siempre sostuvo que las tecnologías en sus vehículos no constituían dispositivos de derrota. Renault dijo que sus autos fueron “diseñados, desarrollados y fabricados de acuerdo con todos los requisitos regulatorios aplicables”.

Ford también dio la bienvenida al fallo.

Este primer veredicto legal en el Reino Unido llegó más de una década después de que se descubriera por primera vez que los motores de los automóviles de Volkswagen estaban diseñados para operar de manera diferente en condiciones de prueba y ocultaban el verdadero nivel de contaminación de NOx de los vehículos.

El caso fue presentado por más de 20 bufetes de abogados, liderados por Leigh Day y Pogust Goodhead. Leigh Day dijo que el fallo fue “decepcionante” y significaba que los dispositivos de derrota que probablemente se considerarían ilegales en toda la UE eran permitidos en Gran Bretaña.

El socio principal Martyn Day dijo: “El tribunal encontró que a pesar de sus negaciones, otros fabricantes también usaron dispositivos de derrota estilo VW. La jueza también encontró que muchos otros dispositivos de derrota son legales porque sorprendentemente no estuvo de acuerdo con la jurisprudencia establecida de la UE sobre qué es un dispositivo de derrota.

“Estamos considerando con nuestros clientes si solicitar permiso para apelar”.

Anna Varga de Pogust Goodhead dijo que el fallo “no pone fin a esta litigación. El tribunal encontró que ciertos fabricantes instalaron dispositivos de derrota ilegales, pero también adoptó una interpretación significativamente más estrecha de la ley que la aplicada en otros lugares de Europa”.

El grupo de campaña Mums for Lungs dijo que fue un “revés”, pero su directora, Jemima Hartshorn, dijo: “Independientemente de lo que los tribunales hayan encontrado, no cambia el consenso científico – que estos automóviles diésel son tóxicos. Es importante que las dos empresas automotrices encontradas culpables hoy actúen rápidamente para retirar sus vehículos y compensar por sus acciones”.