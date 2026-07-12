Pistas y Respuestas para el Wordle de Hoy #1849 del Domingo, 12 de Julio

Pistas y Respuestas para el Wordle de Hoy #1849 del Domingo, 12...

Cómo resolver el Wordle de hoy.

SOPA Images/LightRocket via Getty Images

¿Buscas ayuda con el Wordle de hoy? No busques más. Te esperan una gran cantidad de pistas, pistas y otros elementos útiles, además de un Wordle personalizado extra y mucho más.

Hoy es el decimosexto cumpleaños de mi hijo, así que felicidades muy grandes para él, aunque creo que hay una probabilidad del 0% de que lea alguna vez una de mis guías de Wordle. Es un gran jugador, pero no un jugador de Puzzles del NYT. Quizás algún día. ¡Resolvamos este Wordle, ¿no?

¿Buscas el Wordle del sábado? ¡Mira nuestra guía aquí!

Palabra personalizada extra del día

Ahora que podemos crear nuestros propios Wordles personalizados, incluyo un Wordle extra con cada guía diaria de Wordle. Estos pueden tener de 4 a 7 letras. Espero que sea un reto extra divertido. Haz clic en el enlace a continuación para jugar al Wordle que he creado especialmente para ti.

El Wordle personalizado extra de hoy tiene 6 letras.

La pista: Algunos podrían decir que el alcohol cae en esta categoría

La pista: Esta Wordle tiene una letra doble.

Respuesta del Wordle personalizado de ayer: PIRÁMIDE

Cómo jugar al Wordle

Wordle es un juego diario de palabras en el que tu objetivo es adivinar una palabra oculta de cinco letras en seis intentos o menos. Después de cada intento, el juego te da pistas para ayudarte a acercarte a la respuesta:

Verde : La letra está en la palabra y en el lugar correcto.

: La letra está en la palabra y en el lugar correcto. Amarillo : La letra está en la palabra, pero en el lugar incorrecto.

: La letra está en la palabra, pero en el lugar incorrecto. Gris: La letra no está en la palabra en absoluto.

Utiliza estas pistas para reducir tus suposiciones. Cada día trae una nueva palabra, y gente de todo el mundo intenta resolver el mismo rompecabezas. Algunos Wordlers también juegan al Wordle Competitivo contra amigos, familiares, el Wordle Bot o incluso contra mí, tu humilde narrador. Consulta las reglas para el Wordle Competitivo hacia el final de esta publicación.

Pistas y respuesta del Wordle de hoy

Palabra inicial del Wordle Bot: PIZARRA

PIZARRA Mi palabra inicial hoy: PIZCAS (23 palabras restantes)

PIZCAS (23 palabras restantes) La pista : Un sonido fuerte.

: Un sonido fuerte. La pista: Esta palabra es imitativa del sonido que hace, también conocida como onomatopeya.

¡Está bien, spoilers abajo! ¡La respuesta se acerca!

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La respuesta:

Análisis del Wordle Bot

Cada día consulto al Wordle Bot para ayudar a analizar mi juego de adivinanzas. Puedes consultar tu puntuación de Wordle con el Wordle Bot aquí.

Estancado no fue una gran suposición, y no mejor que la de PIZARRA del Wordle Bot. Quedaban 202 palabras y solo tenía la sensación en mi interior de que la A amarilla pertenecía al primer recuadro. Resulta que pertenecía a dos recuadros, pero ARREGLO fue la segunda suposición perfecta, ¡dejándome con solo una: AVIADOR para ganar!

Puntuación del Wordle Competitivo

Otra victoria para tu humilde narrador. Obtengo 1 punto por adivinar en tres y uno por vencer al Bot. El Bot obtiene -1 por adivinar en cinco y -1 por perder contra mí. De repente, esto es un juego de nuevo. Los totales de julio son:

Erik: 4 puntos

Wordle Bot: 9 puntos

Cómo Jugar al Wordle Competitivo

Adivinar en 1 vale 3 puntos; adivinar en 2 vale 2 puntos; adivinar en 3 vale 1 punto; adivinar en 4 vale 0 puntos; adivinar en 5 vale -1 puntos; adivinar en 6 vale -2 puntos y no acertar el Wordle vale -3 puntos.

Si vences a tu oponente obtienes 1 punto. Si empatas, obtienes 0 puntos. Y si pierdes contra tu oponente, obtienes -1 punto. Suma para obtener tu puntuación. Lleva una puntuación diaria acumulativa o simplemente juega por una nueva puntuación cada día.

Los viernes son 2XP, lo que significa que duplicas tus puntos, ya sean positivos o negativos.

Puedes llevar una cuenta acumulativa o simplemente jugar día a día. ¡Disfruta!

Etimología del Wordle de hoy

“Clack” es imitativo (onomatopéyico) en origen, haciendo eco del sonido agudo y repetitivo de objetos duros golpeándose. Apareció en inglés medio y está relacionado con palabras similares que imitan sonidos en otros idiomas germánicos.

¡Asegúrate de seguirme para todas tus guías diarias de resolución de rompecabezas, críticas de programas de televisión y películas y más aquí en este blog!