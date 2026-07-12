Rojos y Cachorros juegan, el ganador reclama serie de 3 juegos

Cachorros de Chicago (53-42, segundos en la División Central de la Liga Nacional) vs. Rojos de Cincinnati (43-51, quintos en la División Central de la Liga Nacional)

Cincinnati; Domingo, 1:40 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Cachorros: Matthew Boyd (4-1, 4.31 de efectividad, 1.31 de WHIP, 44 ponches); Rojos: Andrew Abbott (5-5, efectividad de 3.92, WHIP de 1.41, 81 ponches)

LÍNEA: Cachorros -132, Rojos +108; más/menos es 9 1/2 carreras

En resumen: Los Rojos de Cincinnati y los Cachorros de Chicago juegan el domingo y el ganador se lleva la serie de tres juegos.

Cincinnati tiene marca de 43-51 en general y 22-27 en partidos en casa. Los Rojos tienen marca de 29-7 en juegos en los que anotaron cinco o más carreras.

Chicago tiene un récord de 53-42 en general y un récord de 26-23 en juegos como visitante. Los bateadores de los Cachorros están bateando un promedio colectivo de .244, que ocupa el noveno lugar en la Liga Nacional.

El partido del domingo es la séptima vez que estos equipos se enfrentan esta temporada. Los Cachorros están arriba 5-1 en la serie de la temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Sal Stewart lidera a los Rojos con 19 jonrones y slugging de .474. Tyler Stephenson tiene 14 de 34 con tres dobles y dos carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Pete Crow-Armstrong tiene 15 dobles, cuatro triples y 21 jonrones para los Cachorros. Dansby Swanson tiene 12 de 37 con cinco jonrones en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Rojos: 4-6, promedio de bateo de .246, efectividad de 3.34, superaron a sus oponentes por dos carreras

Cachorros: 6-4, promedio de bateo de .262, efectividad de 5.42, superaron a sus oponentes por siete carreras

LESIONES: Rojos: Nick Lodolo: día a día (dedo), Matt McLain: IL de 10 días (pantorrilla), Blake Dunn: IL de 10 días (codo), Brandon Williamson: IL de 60 días (hombro), Dane Myers: IL de 10 días (hombro), Tony Santillan: IL de 15 días (oblicuo), Graham Ashcraft: IL de 60 días (antebrazo)

Cachorros: Justin Steele: IL de 60 días (codo), Matt Shaw: IL de 10 días (mano), Hunter Harvey: IL de 60 días (tríceps), Edward Cabrera: IL de 15 días (bíceps femoral), Ben Brown: IL de 15 días (cuello), Riley Martin: IL de 60 días (codo), Porter Hodge: IL de 60 días (codo), Ethan Roberts: IL de 15 días (antebrazo), Hoby Milner: IL de 15 días (apendicitis), Jameson Taillon: IL de 15 días (bíceps femoral), Christopher Austin: IL de 60 días (rodilla), Cade Horton: IL de 60 días (antebrazo), Daniel Palencia: IL de 15 días (codo), Shelby Miller: IL de 60 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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