Ken Bates, excéntrico y polémico ex presidente del Chelsea, muere a los 94 años

Ken Bates, una de las figuras más coloridas y controvertidas en la historia del fútbol inglés, ha fallecido a los 94 años, anunció el Chelsea.

El club informó el sábado por la tarde que Bates había fallecido en paz en Mónaco rodeado de su esposa y familia. “Con gran tristeza compartimos la noticia de la pérdida de Ken Bates, antiguo propietario y presidente del Chelsea Football Club.”

“El club envía nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Ken, Suzannah, el resto de su familia y amigos. La determinación de Ken para luchar por el Chelsea en tiempos difíciles y llevar al equipo a ganar trofeos nunca será olvidada.”

Empresario que estuvo involucrado en la propiedad y administración futbolística durante casi cinco décadas, Bates es mejor conocido por su tiempo en el Chelsea, comprando el club a principios de los años 80 antes de revivirlo y venderlo a Roman Abramovich en 2003, una decisión que tuvo un efecto significativo y duradero en el deporte. Entre tanto, Bates tuvo desacuerdos con varias personas, a menudo sin pedir disculpas.

Nacido en diciembre de 1931, Bates tuvo una infancia difícil. Su madre murió poco después de su nacimiento y su padre se marchó, lo que provocó que fuera criado por sus abuelos en un apartamento de protección oficial en Ealing, al oeste de Londres. Apoyaba al cercano Queens Park Rangers y soñaba con jugar para el club, pero no era lo suficientemente bueno, en parte debido a un pie torcido que requirió múltiples operaciones.

Bates se dedicó a los negocios por su cuenta y resultó ser un paso exitoso, ya que hizo una fortuna personal en transporte, canteras, hormigón preparado y ganadería.

También participó en empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en Rodesia antes de decidir centrarse en su primer amor: el fútbol. Compró Oldham en 1965, convirtiéndose en presidente del club de Tercera División, antes de pasar al Wigan de Cuarta División en 1980, donde fue vicepresidente, habiendo comprado el club con su socio comercial de toda la vida, Freddie Pye. Ambos periodos fueron en su mayoría exitosos, alimentando el deseo de Bates de pasar a otro club, lo que hizo en 1982, comprando el Chelsea por una libra.

El precio reducido se debía a que el Chelsea estaba en serios problemas financieros, además de ser un equipo de Segunda División con dificultades. Pero Bates percibió una oportunidad y regresó a Londres para revivir un nombre famoso de los años 60 y principios de los 70. Se puso a disposición dinero para el entrenador, John Neal, lo que a su vez llevó a la llegada de jugadores como Kerry Dixon, Pat Nevin, Mickey Thomas, Nigel Spackman y David Speedie al club e inspiró un regreso a la Primera División en 1984.

Ese fue el comienzo de una época tumultuosa en la historia del Chelsea, con gran parte de ello debido a la influencia de Bates. Luchó con éxito contra los promotores inmobiliarios Marler Estates, lo que llevó a que el libreto de Stamford Bridge pasara a manos de una organización liderada por los seguidores, Chelsea Pitch Owners. Se enemistó con los aficionados cuando, en 1985, instaló una valla perimetral eléctrica de 12 pies y 12 voltios en el estadio para lidiar con los invasores de campo. Solo la intervención del consejo del Gran Londres por motivos de seguridad evitó que la valla se activara.

En la década de 1990, Bates tuvo una amarga disputa con el benefactor y vicepresidente Matthew Harding, quien falleció en un accidente de helicóptero en octubre de 1996. Pero este también fue un momento en el que Bates, con la ayuda significativa del dinero de Harding, supervisó un período emocionante y exitoso en la historia del Chelsea. Stamford Bridge fue renovado de manera impresionante y un equipo liderado primero por Glenn Hoddle y posteriormente por Ruud Gullit y Gianluca Vialli, y en diferentes etapas contuvo a los tres junto a jugadores como Marcel Desailly, Roberto Di Matteo y Gianfranco Zola, ganaron múltiples honores, incluyendo la FA Cup, la Copa de la Liga y la Recopa de Europa.

El Chelsea estaba en ascenso, pero tuvo un costo, principalmente 80 millones de libras en deuda, que para el verano de 2003 Bates estaba luchando por financiar. Aceptó una oferta de 140 millones de libras por el club de Abramovich, en ese momento un multimillonario ruso en gran parte desconocido. La adquisición señaló una oleada de gastos que llevarían al Chelsea a convertirse en una de las fuerzas más importantes del fútbol inglés y europeo y a un aumento de los honorarios de transferencia en todas partes. Simplemente, Abramovich cambió el juego.

Bates permaneció como presidente del Chelsea hasta marzo de 2004. Menos de un año después, compró el 50% de las acciones del Leeds. La ambición era repetir lo que había hecho en el Chelsea supervisando el renacimiento de un gigante caído del fútbol inglés, pero aunque su tiempo allí fue tan emocionante como en Chelsea, no fue ni de lejos tan exitoso. Con Bates como presidente, el Leeds cayó en administración en 2007 con una deuda de 30 millones de libras, incluidas aproximadamente 7 millones de libras adeudadas a HM Revenue and Customs, lo que llevó a una deducción de 10 puntos y al descenso a la League One, cuando luego le siguieron una deducción adicional de 15 puntos.

Leeds encontró el camino de regreso a la Championship en 2010, pero nunca logró dar el siguiente paso para llegar a la Premier League bajo la supervisión de Bates. Hubo constantes protestas de los aficionados en su contra y él vendió el club al grupo de capital privado con sede en Oriente Medio GFH Capital en noviembre de 2012 y abandonó Elland Road por completo en julio de 2013, retirándose a Mónaco.

En 2018, los comentarios de Bates sobre un escándalo en el Chelsea fueron calificados de “verdaderamente vergonzosos” después de que varios jugadores del equipo juvenil afirmaran que fueron objeto de abusos raciales por parte de sus propios entrenadores durante su mandato. Bates criticó a las víctimas por querer mantener en secreto sus identidades y cuestionó por qué no lo reportaron cuando eran niños. “El olor a dinero está en el aire”, dijo, “y creo que, a la luz de todas las terribles injusticias sobre acusaciones de abusos variados: sexuales, raciales, etc., es hora de que la gente tome una postura firme.

“De acuerdo, nombren a las personas. Nombren los momentos. ¿Qué dijeron realmente? ¿Cuál fue su respuesta? Esto es un juicio de difamación y no es suficiente.”

En 2022, el Chelsea acordó pagar una indemnización en un acuerdo extrajudicial a ocho exjugadores del equipo juvenil que hicieron las denuncias y estaban llevando su caso a la alta corte en Londres.

Bates también tuvo un periodo de tres años como propietario de Partick a mediados de los años 80, así como un papel ejecutivo en la Asociación de Fútbol hasta 2001. A pesar de todos sus defectos, no hay duda de que llevó una vida notable. Como él mismo dijo en una entrevista de 2024: “He hecho muchos enemigos, pero he hecho reír a muchos amigos. Esa será mi epitafio.”