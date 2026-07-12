Nombres lúcidos de la industria automotriz como CEO, amplía acuerdo con Uber

Los vehículos eléctricos de Lucid se pueden ver en el New York International Auto Show el 2 de abril de 2026.

Danielle DeVries | CNBC

Lucid Group ha nombrado al ex presidente y CEO de Schindler Group, un fabricante industrial de escaleras mecánicas y ascensores, como su nuevo director ejecutivo.

Silvio Napoli, quien pasó casi 31 años en Schindler, se convertirá en el segundo CEO del fabricante de vehículos totalmente eléctricos, sucediendo a la abrupta salida del fundador de Lucid, Peter Rawlinson, en febrero de 2025.

El CEO interino Marc Winterhoff permanecerá en la empresa como director de operaciones una vez que Napoli tome las riendas, según Lucid. Un portavoz de la empresa dijo que se espera que Napoli comience como CEO en las próximas semanas, pendiente de completar su traslado desde Suiza y el proceso de visa en EE. UU.

Las acciones de Lucid cayeron aproximadamente un 5% en el comercio del mediodía, ya que la empresa también anunció una inversión ampliada el martes de $750 millones de un afiliado del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, su mayor accionista, y Uber Technologies .

Esto es una ampliación de una asociación previamente anunciada con Uber que incluye que la empresa de transporte invierta otros $200 millones en Lucid. Uber también ha acordado comprar al menos 35,000 vehículos Lucid diseñados exclusivamente para su uso como parte del futuro servicio global de robotaxis de Uber. Esto aumenta desde los $300 millones y 20,000 vehículos anunciados en julio.

La inversión respaldada por el Fondo de Inversión Pública es de $550 millones, según Lucid.

Napoli, quien también forma parte de la junta directiva de Eaton Corp., una empresa multinacional estadounidense-irlandesa de gestión de energía, no ha dirigido previamente una empresa automotriz, mientras que Rawlinson y Winterhoff son veteranos del sector automotriz.

La empresa dijo que la “profunda experiencia operativa, disciplina financiera y trayectoria de liderazgo en innovación” de Napoli posicionaría a Lucid para sus planes de crecimiento futuro, incluidos los próximos vehículos eléctricos de tamaño mediano y nuevas iniciativas de autonomía.

“Su experiencia en asignación de capital, eficiencia operativa y transformación de tecnología avanzada en un rendimiento consistente de alta calidad a lo largo del tiempo serán fundamentales a medida que Lucid continúa escalando y ejecutando su estrategia”, dijo el presidente de Lucid, Turqi Alnowaiser, en un comunicado.