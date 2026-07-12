El órgano de control del gasto público del Reino Unido investigará el proyecto del cruce inferior del Támesis.

El organismo de control del gasto público del Reino Unido ha anunciado que tiene previsto investigar el Lower Thames Crossing, mientras los activistas expresan su preocupación por el aumento de los costos de uno de los proyectos de infraestructura más grandes del Reino Unido.

El jefe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) dijo que anticipa que la agencia “examinará e informará” sobre el túnel de carretera planificado de £11 mil millones entre Kent y Essex, y que el trabajo para monitorear el proyecto ya había comenzado.

En una carta a los activistas opuestos al proyecto que han estado solicitando una investigación, el jefe de la NAO, Gareth Davies, dijo: “Anticipo que examinaré e informaré sobre el Lower Thames Crossing. Mis equipos están siguiendo de cerca la actividad en el programa. Esto informará mi decisión sobre el momento adecuado para el trabajo de auditoría”.

Los ministros se comprometieron este mes a seguir adelante con el polémico y largamente demorado proyecto, después de que se salvara de miles de millones de libras en recortes a proyectos de infraestructura destinados por Keir Starmer para dar paso a un aumento de £15 mil millones en gasto en defensa.

Se reveló el mes pasado que se estaban destinando £174 millones de fondos públicos adicionales para el proyecto, que se estima que costará más por milla que el enlace ferroviario de alta velocidad HS2 de Londres a Birmingham.

El gobierno ha comprometido £3.1 mil millones para la construcción del túnel gemelo de 2.6 millas, diseñado para aliviar la congestión en el Dartford Crossing, y se espera que el resto del proyecto sea financiado por el sector privado.

Con más de £1 mil millones gastados antes de que comiencen los trabajos de construcción, los ministros laboristas frustrados con la falta de acción de Gran Bretaña en grandes proyectos de infraestructura dicen que el esquema ejemplifica por qué se necesita una reforma de planificación con urgencia.

El Guardian reveló el año pasado que el Departamento de Transporte (DfT) había tomado el control directo del proyecto Lower Thames Crossing, obligando a National Highways a renunciar a su papel como la agencia principal involucrada en la planificación y supervisión.

Se espera que en 2029 se otorgue una licencia para operar el nuevo túnel y el túnel existente de Dartford a unas siete millas al oeste a un consorcio privado, ofrecida en perpetuidad y supervisada por un regulador. La fecha de finalización de las obras está programada ahora para 2034.

Sin embargo, los activistas de la Red de Acción de Transporte (TAN) esperan que la llegada de Andy Burnham como primer ministro pueda llevar a una reconsideración sobre el uso de fondos públicos para ayudar a construir un activo administrado privadamente.

[El Lower Thames Crossing es un programa importante y de alto interés parlamentario y público. La NAO está rastreando la actividad en el programa, lo que informará su decisión sobre el momento adecuado para el trabajo de auditoría. Una notificación de trabajo en progreso se publicará en el sitio web de la NAO una vez que comience el trabajo.]

[El NAO informa habitualmente sobre importantes inversiones del gobierno, y esperamos que lo mismo se aplique al Lower Thames Crossing.]

[La comparación del costo por milla con el HS2 es engañosa: estos son proyectos completamente diferentes con objetivos distintos. No hacer nada en Dartford simplemente no es una opción. Crear una nueva conexión reducirá la congestión, impulsará el crecimiento económico y establecerá una nueva ruta comercial estratégica entre los puertos del sudeste, las Midlands y el norte.]

[El esquema de integración tarifaria respaldado por el ayuntamiento en 2034 y la consulta sobre la emisión de una propuesta de legislación para la aprobación de la transferencia legislativa entre el ayuntamiento de Londres y la autoridad de transporte denota la constitucionalidad de un nuevo acuerdo de área metropolitana que pretende apoyar la expansión semillante.]

[Esto representará un gasto de £1.6 mil millones de euros, pero el 8% de las operaciones no estarán concluidos hasta 2035, según informes recientes.]

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