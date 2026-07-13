McConnell proporciona actualización de salud después de larga ausencia inexplicada; dice que sufrió una caída, neumonía.

El senador de los Estados Unidos Mitch McConnell, republicano de Kentucky, fue fotografiado sosteniendo la sección de Deportes del Washington Post del 12 de julio de 2026. Su esposa, Elaine Chao, está sentada junto a él.

Fuente: La oficina del senador de los Estados Unidos Mitch McConnell

McConnell, de 84 años, quien ha estado ausente del Senado desde que fue hospitalizado el 14 de junio, también proporcionó una foto de sí mismo con una declaración explicando su condición. Su ausencia y hospitalización han sido objeto de intensas especulaciones en las últimas semanas, especialmente después de que se informara que los servicios de emergencia respondieron a un caso de paro cardíaco en su hogar.

McConnell, un sobreviviente de polio, buscó poner fin a la especulación sobre su salud.

“El mes pasado, sufrí una caída que me llevó al hospital”, dijo McConnell en la declaración a sus electores. “Mis médicos han confirmado que no me rompí ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Pero estuve brevemente inconsciente y fui llevado al hospital”.

El exlíder de la mayoría republicana del Senado dijo que también “tuvo que lidiar con un caso leve de neumonía” mientras estaba en el hospital. En una foto que se publicó con su declaración, McConnell sostiene una copia de la sección de Deportes de la edición del 12 de julio del Washington Post.

McConnell es el líder de partido que más tiempo ha servido en la historia del Senado. Renunció al cargo de líder al comienzo de este Congreso, entregando las riendas al senador John Thune, republicano de Dakota del Sur.

La semana pasada, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, solicitó que McConnell proporcionara una actualización sobre su salud y su capacidad para servir después de que la oficina del senador proporcionara pocas actualizaciones sobre su estado durante su hospitalización, dejando preguntas sobre su condición en el aire.

McConnell dijo en la declaración que sigue en condiciones de servir, pero aún no regresará al Senado.

“Por mucho que me frustre, este proceso lleva tiempo. Y siguiendo el consejo de mis médicos, no podré regresar al Senado para votar todavía”, dijo. “Pero tengan por seguro que, mientras tanto, no me tomo un descanso de los asuntos del Senado que son importantes para ustedes. He estado trabajando estrechamente con mi equipo legislativo en temas actuales, y con mi equipo de Kentucky que me ayuda a brindar servicios oportunos a los electores de todo nuestro estado”.

McConnell se retirará al final de su mandato el próximo año.