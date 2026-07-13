Zverev elogia a mejor jugador del mundo Sinner después de que su rival retiene la corona de Wimbledon 2026

Zverev elogia a mejor jugador del mundo Sinner después de que su...

Jannik Sinner subrayó su condición de mejor jugador del mundo al derrotar a Alexander Zverev para retener el título de individuales masculinos de Wimbledon.

El italiano superó un desafío severo del segundo sembrado alemán para ganar 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-3 6-4 en un emocionante enfrentamiento en la pista central que duró tres horas y 46 minutos.

Zverev llegó al All England Club lleno de confianza después de su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia el mes pasado y emparejó a Sinner paso a paso durante un emocionante primer set.

El alemán ganó un desempate de alta calidad para tomar la delantera y parecía capaz de agregar otro título importante a su colección.

Sin embargo, Sinner respondió, produciendo un desempate dominante en el segundo set antes de tomar gradualmente el control del enfrentamiento.

El saque del número uno del mundo resultó ser un arma clave a lo largo de la tarde al limitar a Zverev a solo un punto de quiebre.

Sinner finalmente selló la victoria en cuatro sets antes de caer al césped en celebración después de uno de los partidos más largos de su carrera.

Zverev elogia al mejor jugador del mundo

A pesar de la decepción de la derrota, Zverev fue rápido en reconocer el nivel mostrado por su oponente.

“Jannik, ya no me gustas mucho”, bromeó durante la presentación del trofeo.

“Demostró una vez más por qué es el mejor jugador del mundo.”

Una multitud de estrellas, incluyendo al Príncipe y la Princesa de Gales, junto con los actores Nicole Kidman y Ben Stiller, observaron cómo Sinner aseguraba su décima victoria consecutiva sobre el alemán.

El resultado significa que Zverev ascenderá al segundo lugar en el ranking mundial el lunes, superando al lesionado Carlos Alcaraz.

El último éxito de Sinner completa un impresionante cambio después de un difícil comienzo de año según sus altos estándares.

El joven de 24 años fue vencido por Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia antes de sufrir una sorprendente eliminación en la segunda ronda del Abierto de Francia a pesar de llegar a París con una racha de 29 victorias.

Después de esa decepción, Sinner se alejó de la competencia y decidió no jugar en ningún torneo previo a Wimbledon.

A pesar de ser llevado a cinco sets por Miomir Kecmanovic en una etapa anterior del torneo, Sinner se fortaleció a medida que avanzaba la quincena y produjo una de sus mejores actuaciones al desmantelar a Djokovic en las semifinales.