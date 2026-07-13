El DOJ lanza una investigación sobre la NFL por contratos de derechos de medios y preocupaciones antimonopolio

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la NFL en relación con posibles tácticas anticompetitivas, según un funcionario gubernamental informó a CNBC. La investigación se originó a raíz de preguntas sobre “la asequibilidad para los consumidores y la creación de un campo de juego equitativo para los proveedores”, dijo el funcionario.

La investigación del gobierno llega en un momento en que la NFL está buscando renegociar los acuerdos de derechos de medios con sus redes de transmisión antes de lo planeado previamente, reportó CNBC anteriormente. La liga también está considerando un paquete más grande de juegos con la plataforma de streaming Netflix.

En un comunicado a CNBC, la liga calificó su modelo de distribución de medios como “el más amigable para los fanáticos y emisoras en toda la industria de deportes y entretenimiento” y afirmó que más del 87% de los juegos de la NFL se transmiten en televisión abierta y gratuita.

Los equipos siempre se muestran en las redes de transmisión en sus mercados locales, independientemente de si los juegos se transmiten por cable o solo en streaming.

“Durante décadas, la NFL ha puesto a nuestros fanáticos en el centro de cómo distribuimos nuestro contenido. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989 y refleja la fortaleza del modelo de distribución de la NFL y su amplia disponibilidad para todos los fanáticos”, dijo la liga.

El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la investigación del DOJ.

La semana pasada, Fox Corp., propietaria de un paquete de juegos de la NFL los domingos, y Sinclair, propietaria de estaciones afiliadas, plantearon un problema similar ante la Comisión Federal de Comunicaciones. Las empresas de medios habrían dicho a la FCC que los deportes no deberían estar detrás de muros de pago, como acuerdos exclusivos de streaming, ya que esto significa costos más altos para los consumidores y más problemas para la televisión tradicional.

A medida que los costos de los derechos de los medios deportivos se han disparado, también lo han hecho los costos para los consumidores, a través de paquetes de medios cada vez más fragmentados que pueden requerir múltiples suscripciones, así como aumentos de precios para esos servicios.

La NFL actualmente tiene un acuerdo de derechos de medios de 11 años y $111 mil millones que dura hasta la temporada 2033-34 con las redes de transmisión CBS, NBC y Fox, así como ESPN de Disney y Prime Video de Amazon.

Sin embargo, la liga está comenzando a negociar nuevamente sus acuerdos con los socios de transmisión, lo que significaría ingresos más altos para la liga y eliminaría una cláusula de salida después de la temporada 2029-2030, asegurando una mayor continuidad para los juegos con sus socios actuales de transmisión.

Todas las principales ligas deportivas en los Estados Unidos han visto una división similar de juegos entre la televisión tradicional y las plataformas de streaming, pero la NFL, con el horario más corto, todavía tiene la mayor concentración de juegos en televisión abierta.

Recientemente, la NFL inició conversaciones de renovación con Paramount Skydance’s CBS para un acuerdo que mantendría un paquete de juegos los domingos en la red de transmisión, según informó CNBC anteriormente. CBS actualmente paga aproximadamente $2.1 mil millones al año, y un aumento potencial como resultado de las negociaciones renovadas podría hacer que la red pague más de $3 mil millones en el próximo acuerdo, reportó CNBC.

Si bien los deportes en vivo, especialmente la NFL, atraen las calificaciones más altas para la televisión lineal, la liga ha firmado varios acuerdos exclusivos de solo streaming en un esfuerzo por llegar a los consumidores sin paquetes tradicionales de televisión.

Prime Video de Amazon es el hogar exclusivo del Thursday Night Football, y en los últimos años Netflix ha sido el anfitrión de los juegos del Día de Navidad. La liga también ha firmado acuerdos exclusivos de streaming únicos para ciertos juegos, incluidos los playoffs, con los contrapartes de streaming de empresas de medios tradicionales como Peacock de NBC.

Durante un evento de CNBC x Boardroom Game Plan en 2024, el Vicepresidente Ejecutivo de Distribución de Medios de la NFL, Hans Schroeder, habló sobre la creciente importancia del streaming para el futuro de la liga. En ese momento, señaló que el juego de comodines de la liga que se transmitió exclusivamente en Peacock fue “el momento más transformador” de los últimos años.

– Contribuyó a este informe Jessica Golden de CNBC.