Alonso privilegiado para liderar al Chelsea en la liga más competitiva del mundo

Xabi Alonso cree que la Premier League es “la liga más competitiva del mundo” mientras se prepara para liderar al Chelsea en la temporada 2026-27. El exjugador de 44 años fue nombrado entrenador del Chelsea al final de la temporada pasada, en la que el jefe interino Calum McFarlane se hizo cargo del final de la temporada tras el despido de Liam Rosenior. Mientras tanto, Alonso dejó el Real Madrid en enero, a pesar de ganar 24 de sus 34 partidos al mando de los gigantes de la LaLiga (D4 L6). Sin embargo, el español está emocionado de liderar a su equipo, reforzado por las llegadas de Marco Palestra y Geovany Quenda, en la Premier League. “Por supuesto, la Premier League es la liga más competitiva del mundo en este momento”, dijo Alonso. “Es un desafío venir aquí, pero estoy realmente emocionado por aceptarlo, mejorar y aprender juntos, y la historia del Chelsea está ahí. Por su éxito, por tantos grandes jugadores, tantos grandes entrenadores. Veo algunas fotos de ellos, algunos de estos chicos. Me siento honrado, privilegiado y listo para trabajar. Necesitamos tener hambre. Necesitamos tener pasión por el juego. Necesitamos querer mejorar. La Premier League es una competencia tan competitiva y, por eso, debemos prepararnos. Necesitamos estar realmente determinados en los detalles, fuertes en nuestros conceptos básicos, en cómo queremos jugar. Tendremos tiempo para eso. Pero esos son los pilares más importantes de nuestro juego”. Chelsea se enfrentará a equipos como Tottenham, AC Milan y Juventus en la pretemporada antes de comenzar su campaña en la Premier League el 24 de agosto. Su primer partido será como visitante ante los rivales locales del Fulham, que ahora son dirigidos por Alvaro Arbeloa, su sucesor de Alonso en el Madrid.