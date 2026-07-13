Estados Unidos e Irán intercambian ataques mientras se intensifica el enfrentamiento en el Estrecho de Hormuz

Irán respondió a una nueva ola de ataques de las fuerzas estadounidenses durante el fin de semana lanzando ataques a bases militares estadounidenses en varios estados del Golfo, profundizando una disputa sobre el estratégicamente vital Estrecho de Hormuz.

El último intercambio arroja aún más dudas sobre el futuro del acuerdo de paz provisional firmado el mes pasado, un acuerdo que había buscado allanar el camino para reabrir el Estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra después de 60 días de negociaciones.

Los ataques de Irán apuntaron a las bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Jordania, Omán y Qatar, según los medios estatales del país, describiéndolos como medidas de represalia ante los bombardeos estadounidenses renovados.

Las sirenas sonaron por tercera vez en Bahréin el lunes, según informó Reuters, citando al Ministerio del Interior del país. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había apuntado a instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y sistemas de radar en Omán como parte de sus últimos ataques de represalia.

El Comando Central de EE. UU. dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses habían golpeado con éxito docenas de objetivos en múltiples ubicaciones para degradar la capacidad de Teherán para seguir atacando embarcaciones que atraviesan el Estrecho de Hormuz.

Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea militar iraní, sitios de radar costero, capacidades de misiles y drones, y botes pequeños usando aviones de combate estadounidenses, buques de guerra, drones aéreos de ataque unidireccionales y drones marítimos de ataque unidireccionales por primera vez, dijo Centcom en una publicación en X.

Estados Unidos e Irán también emitieron relatos conflictivos sobre si el Estrecho de Hormuz sigue abierto al envío.

Ubicado en el golfo entre Omán e Irán, el Estrecho de Hormuz es reconocido como uno de los puntos críticos energéticos más importantes del mundo. La estrecha vía fluvial maneja típicamente alrededor del 20% del tráfico mundial de petróleo.

Los precios del petróleo subieron el lunes por la mañana a medida que el último ciclo de ataques y contraataques renovó los temores de una mayor interrupción en los flujos a través del Estrecho de Hormuz.

Los futuros de referencia internacional Brent con entrega en septiembre avanzaron un 2.8% para negociar a $78.14 por barril, recortando las ganancias de antes en la sesión. Mientras tanto, los futuros del West Texas Intermediate de EE. UU. con entrega en agosto, subieron un 2.5% a $73.24.

“La era de los tratos unilaterales ha TERMINADO. Te lo dijimos: cumple tu palabra o paga el precio. La realidad está llamando”, dijo el domingo en una publicación en redes sociales el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Los comentarios de Ghalibaf se publicaron junto a una imagen del Artículo 5 del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán, que se refiere a la reapertura del Estrecho de Hormuz.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el viernes que EE. UU. e Irán habían acordado continuar las conversaciones de paz, pero dijo que el alto el fuego establecido en el acuerdo de paz del mes pasado había sido cancelado.

Irán acusa a EE. UU. de presionar a Omán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el lunes los ataques estadounidenses de las últimas 24 horas, diciendo que los bombardeos representan una “grave amenaza para la paz y seguridad internacionales”, y han “anulado todos los esfuerzos de los últimos meses para reducir la tensión y establecer la paz en la región del oeste de Asia”.

Irán también acusó a EE. UU. de ejercer presión “abierta y encubierta” sobre Omán, impidiendo así un resultado de las recientes conversaciones en Mascate para que ambos países establezcan acuerdos para gestionar el Estrecho de Hormuz y las rutas de tráfico.

Un portavoz de la Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios cuando CNBC se puso en contacto el lunes por la mañana.

Situada en la costa sureste de la península arábiga, frente a Irán al otro lado del estrecho, Omán ha estado en conversaciones conjuntas con Irán sobre un nuevo orden de seguridad marítima, en medio de informes de que ambos países podrían presionar para establecer tarifas de tránsito.

Analistas han dicho a CNBC que la capacidad de Omán para imponer tarifas de servicio se encuentra dentro de límites legales estrictos, dado que el estrecho se rige por el principio de paso de tránsito, que no permite a los estados cobrar a los buques por pasar. Las tarifas de servicio, sin embargo, podrían ser una forma de eludir esto.