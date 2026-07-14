A medida que millones de personas pierden peso con GLP

Un cambio de armario post-pérdida de peso podría impulsar las ventas minoristas

Michelle Suter ha usado principalmente ropa grande y holgada durante años. La jubilada de 63 años que vive en las afueras de St. Louis regaló sus vestidos favoritos y otras prendas ajustadas, pensando que nunca volvería a usar esas tallas más pequeñas.

Ahora, después de perder alrededor de 28 libras mientras toma el medicamento GLP-1 Wegovy, dijo que ha empezado a soñar con su nuevo guardarropa.

“Esa es parte de la emoción – usar cosas nuevas y que se ajusten en lugar de ropa vieja a la que puedes apretarle más la cuerda”, dijo.

Michelle Suter, una jubilada que vive cerca de St. Louis, ha estado tomando un medicamento GLP-1 y está a la mitad de su objetivo de pérdida de peso. Sin embargo, ya dijo que ha comprado algunas camisetas más pequeñas y un par de zapatillas Hoka a medida que su talla disminuyó y salió a pasear más con sus dos perros.

A medida que más consumidores estadounidenses toman medicamentos para perder peso y diabetes y pierden libras significativas, las marcas de moda y los minoristas podrían tener una oportunidad fresca – vendiendo a compradores como Suter que planean renovar sus armarios.

Las ventas de tallas grandes de sujetadores han disminuido, dijo la firma de investigación de mercado Circana, refiriéndose a eso como un indicador líder que probablemente se extenderá a otras categorías de ropa.

Algunos minoristas, incluido el servicio de estilismo personal Stitch Fix, ya han notado un aumento en el número de clientes que mencionan la pérdida de peso como razón por la que están comprando nuevos conjuntos.

Al hacerse más accesibles los medicamentos, algunos analistas y investigadores de mercado anticipan un aumento en la demanda de ropa, aunque todavía hay preguntas sobre cuántos de los que toman GLP-1 los tomarán a largo plazo.

“Podemos debatir sobre la magnitud de ello, pero lo que está claro es que va a haber un impulso en el gasto en ropa en Estados Unidos como resultado de la adopción de estos medicamentos”, dijo Aneesha Sherman, analista líder de Bernstein, firma de investigación de equidad cubriendo ropa y minoristas especializados en EE. UU. “Hasta ahora era muy pequeño, y ahora es donde empezamos a ver un cambio”.

Aproximadamente 1 de cada 8 adultos de EE. UU., o casi el 13%, están tomando actualmente un medicamento GLP-1 como Ozempic o Zepbound, según la Encuesta de Seguimiento de la Salud de KFF realizada del 27 de octubre al 2 de noviembre. Alrededor del 18% de los encuestados dijeron que han tomado un medicamento GLP-1 en algún momento.

Algunas estimaciones son aún más altas. La adopción de GLP-1 en EE. UU. pasó del 11% en noviembre de 2024 al 16% en noviembre de 2025, según la encuesta anual de compradores de Bernstein. Esas encuestas se realizaron antes de que las pastillas llegaran al mercado.

Para 2030, más de 30 millones de estadounidenses podrían estar en un tratamiento GLP-1, frente a los 10 millones en 2026, según estimaciones de JPMorgan.